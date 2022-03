Wolke Hegenbarth ist mit ihrem Ex-Mann im Urlaub: „Wir beide sind Geschichte. Eine Gute.“

© Instagram

Wolke Hegenbarth zeigt sich auf Instagram mit ihrem Ex-Mann Justin Bryan, den sie in seiner Heimat Südafrika besuchte.

Seit März 2020 ist Wolke Hegenbarth (41) mit ihrem Freund Oliver Vaid verlobt. Das Paar ist gerade eifrig mit den Planungen zu seiner Hochzeit beschäftigt, die wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden musste. Auf Instagram zeigt sich die Schauspielerin nun aber ausnahmsweise nicht an der Seite von Oliver und ihrem gemeinsamen Sohn Avi (2). Stattdessen strahlt sie vor einer wunderschönen Naturkulisse Arm in Arm mit ihrem Ex-Mann Justin Bryan in die Kamera.



Mit dem Südafrikaner war Wolke von 2002 bis 2011 verheiratet. Bereits im Alter von 22 Jahren gab die „Mein Leben und ich“-Darstellerin Justin das Jawort, nachdem sie sich als Teenager in ihn verliebt hatte. Anschließend führten sie jahrelang eine Fernbeziehung, denn während Wolke in Deutschland arbeitete, war Justin als Bauzeichner in Kapstadt tätig. Obwohl die beiden schon seit über zehn Jahren getrennt sind, haben sie bis heute Kontakt zueinander. Wie gut ihr Verhältnis ist, verdeutlicht Wolkes aktueller Instagram-Post. „Justin. Vor 22 Jahren standen wir schon hier am Chapman‘s Peak Drive. Heute hat seine Mama Geburtstag und wir stehen wieder hier. Wir kennen uns über ein halbes Leben - seine Familie ist zu meiner geworden“, schrieb der TV-Star.

Wolke Hegenbarth: „Auch nach Trennung kann man Frieden finden“

Die dazugehörigen Fotos lassen keinen Zweifel daran, dass längst kein böses Blut mehr zwischen dem Ex-Paar herrscht. Vielmehr wirken Wolke und Justin wie gute Freunde, die einander nur das Beste im Leben wünschen. Und genau diese Botschaft will die Schauspielerin mit ihren Followern teilen. „Auch nach Trennung und Scheidung, die niemals schön sind, kann man wieder Frieden finden. Frieden hat mit Vergebung zu tun. Sich und anderen“, fügte sie hinzu. „Ich bin froh, dass uns das gelungen ist. Wir beide sind Geschichte. Eine gute.“



Im dazugehörigen Hashtag verriet Wolke, dass der Südafrikaner ihre „erste Liebe“ war – umso schöner ist es, dass die brünette Schönheit noch immer einen guten Draht zu ihrem Ex hat und ihn nun sogar in seiner Heimat besuchte. Genau wie Wolke selbst ist Justin mittlerweile glücklich vergeben und zieht mit seiner Partnerin einen Sohn groß.