Nach Horror-Jahr wegen Mutter-Pflichten: Wolke Hegenbarth geht es wieder gut

Wolke Hegenbarth hat einige anstrengende Monate mit ihrem kleinen Sohn hinter sich. Jetzt kann die Schauspielerin endlich wieder nach vorne schauen. © INstagram

Berlin – Dass der Alltag mit Baby frisch gebackenen Eltern eine Menge abverlangt ist längst kein Geheimnis mehr. Doch trotzdem zögern noch immer viele junge Mütter und Väter, wenn es darum geht, offen über die schwierigen Herausforderungen des Familienlebens zu sprechen. Auch Wolke Hegenbarth (42) hat diese Erfahrungen gemacht. Die Moderatorin und Schauspielerin brachte im August 2019 ihren kleinen Sohn Avi (3) zur Welt. Und so sehr Wolke das Leben mit ihrem Kind auch genießt: Seit der Geburt ihres Jungen musste sie so einige stressige Phasen durchstehen.

Glücklicherweise scheint Wolke Hegenbarth seit kurzem ihre Balance wieder gefunden zu haben. Bei der „Berlinale Opening Night“ von Gala, RTL und Ufa Deutschland sprach die Mittvierzigerin jetzt auf dem roten Teppich über ihren aktuellen Gesundheitszustand. Zuvor hatte Wolke im September 2021 öffentlich gemacht, dass sie unter der Last ihrer Mutterpflichten zeitweise fast zusammen gebrochen war. Damals erklärte sie in einem Interview mit BILD über ihre Entscheidung, ein Kind zu bekommen: „Es war so hart für mich, dass ich es nicht gemacht hätte, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt.“

Wolke Hegenbarth kann im Frühjahr 2023 endlich wieder nach vorne schauen

Der Alltag mit ihrem Sohn Avi verlangte Wolke Hegenbarth in den vergangenen Jahren so viel ab, dass die ehemalige „Mein Leben und ich“-Darstellerin oft einfach nicht mehr weiter wusste. „Mehr als zwei Stunden pro Nacht am Stück waren nicht drin. Ich finde, dass ein Tiefpunkt in einem Leben erzählt werden kann. Und das war mit Abstand das härteste Jahr meines Lebens“, berichtete sie damals. Für diese offenen und verletzlichen Worte erntete Wolke Hegenbarth viel Respekt — immerhin trauen sich viele junge Mütter aus Angst vor Kritik auch heute noch immer nicht, auch die Schwierigkeiten des Mutterdaseins beim Namen zu nennen.

Doch diese stressige Zeit liegt jetzt hinter Wolke Hegenbarth, wie sie auf dem roten Teppich der Berlinale im Gespräch mit Gala verriet. Kurz und knapp erzählte sie über ihren derzeitigen Zustand: „Alles wieder im Lot!“ In ihrem Verlobten Oliver Vaid (36) hatte die TV-Berühmtheit in der schwierigen Zeit stets eine Stütze an ihrer Seite. Schon bald könnten außerdem die Hochzeitsglocken läuten! Wie Wolke im Interview weiter preisgab, wollen Oliver und sie definitiv in den nächsten Jahren vor den Traualtar treten.