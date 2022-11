Wegen Trauma: Wolke Hegenbarth will kein zweites Kind

Wolke Hegenbarth möchte nicht noch einmal schwanger werden. © IMAGO/Christopher Tamcke

Wolke Hegenbarth hat lange gebraucht, sich von dem Schlafentzug zu erholen. Ein zweites Kind kommt für die traumatisierte Schauspielerin nicht infrage.

Berlin – Wolke Hegenbarth (42) und ihr Verlobter Oliver Vaid erfüllten sich 2019 den Traum vom Kinderglück. Das erste Jahr mit dem Nachwuchs war allerdings alles andere als ein Traum - vom Träumen war die frisch gebackene Mama stattdessen meilenweit entfernt. Ihr heute dreijähriger Sohn Avi brachte die Schauspielerin nämlich um den Schlaf und an ihre Grenzen. So sehr, dass ein weiteres Kind für die Mutter nicht infrage kommt. Im Spiegel-Interview spricht die 42-Jährige offen über das Trauma, das geblieben ist.

Sohn Avi schlief ein Jahr lang nicht länger als 2 Stunden am Stück und sorgte so für heftigen Schlafmangel bei Mama Wolke. „Ich habe lange gebraucht, mich von dem Trauma des Schlafentzuges zu erholen“, erklärt die Schauspielerin offen, die mit ihrer Rolle als Alexandra Degenhardt in „Mein Leben & Ich“ (RTL) große Bekanntheit erlangte. Die ersten zwölf Monate mit dem Sohnemann haben die 42-Jährige derart geprägt und traumatisiert, dass Wolke es rückblickend anders machen würde: „Wenn ich vorher gewusst hätte, wie das erste Jahr wird, hätte ich es nicht gemacht“.

Wolke Hegenbarth: „Traue unserer Beziehung kein zweites Kind zu“

Harte Worte von der Schauspielerin, die auch nicht damit gerechnet hätte, dass sie als Mutter „als Individuum gar nicht mehr existiere“, gibt sie im Gespräch weiter offen zu. Und auch die Beziehung zu ihrem Partner war eigentlich nicht existent, offenbart Wolke. „Einer hat immer geschlafen. Es ging nur noch darum: Wie kommen wir da durch?“ Zum Streiten waren die zwei zu müde - ein Glück, erklärt die Schauspielerin, kann aber auch etwas Gutes aus der Zeit ziehen: „Wir haben durch das Jahr aber auch herausgefunden, dass wir ein richtig gutes Team sind. Wir wissen jetzt, wir können fast alles gemeinsam schaffen“.

Ein zweites Kind traut die traumatisierte Powerfrau sich und ihrer Beziehung allerdings trotzdem nicht zu. Erst einmal gilt es für Wolke und Oliver Schlaf nachzuholen und ihre Liebesbeziehung langsam zurückzuerobern. Auch wenn die Blondine eher kinderlos geblieben wäre, als sich dem Schlafentzug auszusetzen, weiß die Mutter sich glücklich zu schätzen: „Trotzdem sage ich im Nachhinein: Ich bin sehr froh, Mutter geworden zu sein“.