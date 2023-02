Wolkenfrei-Comeback bei „Giovanni Zarrella Show“

Teilen

Vanessa Mai hatte es in der letzten Show angekündigt – nun ist es endlich soweit: Wolkenfrei feiert großes Bühnen-Comeback in der „Giovanni Zarrella Show“. © IMAGO/Christoph Hardt

Vanessa Mai hatte es in der letzten Show angekündigt – nun ist es endlich soweit: Wolkenfrei feiert großes Bühnen-Comeback in der „Giovanni Zarrella Show“.

Offenburg – Im November stand Schlagerstar Vanessa Mai (30) noch solo auf der Bühne der „Giovanni Zarrella Show“ (ZDF) – dieses Mal kommt die Sängerin mit Verstärkung von Marc Fischer und Stefan Kinski. Bei der letzten Musikshow des italienischen Schlagersängers und Gastgebers Giovanni Zarrella (44) ließ die Musikerin die Bombe bereits platzen: „Nächstes Jahr vor genau zehn Jahren hat mein Weg begonnen – mit Wolkenfrei“, erklärte Mai in der Live-Show und kündigte an: „Anlässlich dieses zehnjährigen Jubiläums wird es tatsächlich nächstes Jahr ein letztes Wolkenfrei-Album geben“.

Die Platte ist mittlerweile im Kasten, die erste Single des Albums wurde Anfang des Monats veröffentlicht und nun ist es an der Zeit die drei wieder in Action zu sehen. Ein Moment, auf den Fans lange gewartet haben: Ihr Bühnen-Comeback gibt „Wolkenfrei“ in der ersten „Giovanni Zarrella Show“ des Jahres am 25. Februar und lässt bereits jetzt die Fan-Herzen höherschlagen.

Vanessa Mai: „Wolkenfrei sind meine musikalischen Wurzeln“

2013 eroberte die Band mit Vanessa Mai als Frontfrau die Herzen der Schlagerwelt und legte so den Grundstein für den heutigen Erfolg der Schlagersängerin. Nur zwei Jahre nach dem Durchbruch trennte sich die Band und die heute 30-Jährige feilte an ihrer Solokarriere – mit Erfolg. Heute ist Vanessa Mai eine der bekanntesten deutschen Schlagersängerinnen, landet einen Schlager-Hit nach dem nächsten und bespaßt nunmehr 1 Million Fans auf ihrem Instagram-Account.

Aus der Welt der Schlagerstars ist diese junge Dame nicht mehr wegzudenken. Dabei hat die Sängerin aber nie ihre musikalischen Anfänge vergessen: „Wolkenfrei sind meine musikalischen Wurzeln, damit hat vor 10 Jahren alles begonnen“, heißt es wertschätzend von der Musikerin via Instagram.

Neben diesem Comeback-Highlight können sich Fans auf weitere spannende Höhepunkte in der Musikshow freuen. Bei der angekündigten Gästeliste sollten sowohl Schlager- als auch Pop-Fans auf ihre Kosten kommen. Neben der üblichen Schlager-Prominenz um Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59), Beatrice Egli (34) und Andrea Berg (57) wird Schlagerstar Roland Kaiser (70) mit einem neuen Duett aufwarten und auch Popgrößen, wie u.a. Max Giesinger (34) und Michael Schulte (32) werden dem Publikum in der Show einheizen.