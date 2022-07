„Dachte, das ist der Wendler“: Wollnys-Fans verwechseln Estefanias Freund mit Schlagersänger

Von: Jonas Erbas

Sehen sich diese beiden wirklich ähnlich? Auf Instagram behaupten einige Wollnys-Fans, Estefanias Freund mit Schlagersänger Michael Wendler verwechselt zu haben (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Estefania Wollny & Rolf Vennenbernd/dpa

Mit ihrem Freund führt Estefania Wollny eine glückliche Beziehung, in welche sie hier und da auch kleine Einblicke in den sozialen Netzwerken liefert. Ein Paarfoto der beiden sorgt bei Instagram nun allerdings für Verwirrung: Einige Fans wollen darauf zunächst Schlagersänger Michael Wendler erkannt haben.

Heinsberg - Erst vor wenigen Wochen machte Estefania Wollny (alle News zur Wollny-Großfamilie im Überblick) bekannt, dass sie frisch verliebt ist – wer der neue Mann an ihrer Seite allerdings genau ist, darüber schwieg die 20-jährige Nachwuchssängerin bis jetzt. Ihren Liebsten zeigte sie allerdings bereits im Video ihrer Single „Sommerliebe“ und nun auch auf Instagram. Doch für einige ihrer Fans barg das süße Paarfoto einiges an Verwechslungsgefahr...

Estefania Wollny postet süßes Paarfoto mit neuem Freund – Fans sehen Ähnlichkeit zu Michael Wendler

Keine Frage: An der Seite ihres neuen Partners wirkt Estefania Wollny (Die Wollnys (RTL2) – eine Großfamilie der besonderen Art) richtig glücklich. Wie tiefgehend das Miteinander bereits ist, davon konnten sich die Fans etwa in dem Videoclip zu „Sommerliebe“ vergewissern. Darin spielen die Wollny-Tochter und ihr Liebster ein echtes Traumpaar – gute Voraussetzungen für das echte Leben und die gemeinsame Zukunft!

„Ich dachte im ersten Moment, das ist der Wendler“, staunte ein Wollnys-Fan über ein Foto, das Estefania von sich und ihrem Freund teilte – auch etliche andere Instagram-Nutzer sahen eine gewisse Ähnlichkeit (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Estefania Wollny

Vollkommen verliebt zeigten sich die beiden nun auch auf Instagram – und stifteten damit ordentlich Verwirrung: „Ich dachte im ersten Moment, das ist der Wendler“, staunte ein Wollnys-Fan über das Paarfoto, auf welchem Estefanias Freund dem Schlagersänger zum Verwechseln ähnlichen sehen soll. „Wer hat auch auf den ersten Blick gedacht, das ist der Wendler?“, fragte ein anderer Follower. In weit mehr als einem Dutzend Kommentaren äußerten sich die Fans zu der angeblichen Ähnlichkeit.

Kommentare zu Estefania Wollnys Instagram-Post – besteht tatsächlich eine Ähnlichkeit zum Wendler?

Doch was ist tatsächlich dran an der Behauptung? Beide Männer haben dunkle Haare, eine ähnliche Kopfform und tragen ihren Bart recht ähnlich – das war‘s dann aber auch schon! Auf dem Foto, das Estefania Wollny gepostet hat, trägt ihr Freund eine große Sonnenbrille und blickt nicht direkt in die Kamera. Wer sich jedoch den Clip zu Estefanias viel diskutierter Single „Sommerliebe“ anschaut, wird merken, dass es – allein abgesehen vom Alter – zwischen Michael Wendler und dem Liebsten der Sängerin doch einige sichtbare Unterschiede gibt.

Estefania Wollny dominiert allerdings aus anderen Gründen aktuell die Schlagzeilen: Weil Stefan Mross bei der Ankündigung seiner „Immer wieder sonntags“-Gäste lachte, schoss Silvia Wollny gegen den Schlagerstar und warf ihm vor, ihre Tochter zu mobben. Verwendete Quellen: instagram.com/estefaniawollny21