13 Wochen nach Geburt: Loredana Wollny und Verlobter fliegen ohne Baby weg

Loredana Wollny und ihr Verlobter Servet gönnen sich einen Baby-Auszeit in Istanbul. Während die beiden in der Türkei sind, wie die 19-Jährige auf Instagram zeigt, kümmert sich die Verwandtschaft um den kleinen Aurelio, der inzwischen 13 Wochen alt ist.

Istanbul - Loredana Wollny (19) und ihr Verlobter Servet sind am Montag „ganz spontan nach Istanbul geflogen“, wie die jüngste Tochter der bekannten Großfamilie „Die Wollnys“ ihren Followerinnen und Followern via Instagram mitteilte. Laut „Tag 24“ saßen die beiden in der inzwischen wieder verschwundenen Story gemeinsam bereits im Flieger.

Loredana Wollny: „Das ist meine Entscheidung und nicht eure“

Das Überraschende daran: Der erst vor 13 Wochen geborene Sohn des Wollny-Paares, Aurelio, war nicht mit von der Partie. Um ihn kümmert sich unterdessen „Die Wollnys“-Familienoberhaupt Silvia Wollny (57). „Was genau wir hier machen“, wollte die junge Mutter erst noch nicht verraten. Sie versprach aber, ihre Fans via Social Media mitzunehmen. „Wir bleiben nämlich ein paar Tage hier“, sagte sie grinsend in die Kamera.

Loredana Wollny und ihr Verlobter Servet gönnen sich einen Baby-Auszeit in Istanbul. © Instagram Loredan Wollny

So ehrlich das auch war, ihren Followerinnen und Followern gefiel die Tatsache, dass die Eltern ohne den drei Monate alten Säugling verreisen, überhaupt nicht. Sie kritisierten, dass das Baby bei der Oma „geparkt“ wurde. Das wiederum wollte Loredana Wollny sich nicht gefallen lassen.

Wegen Zahnschmerzen in Istanbul

„Ich bekomme super böse Nachrichten: ‚Wie kannst du dein Kind allein lassen‘ und ‚Rabenmutter‘ und so etwas. Ey Leute, ihr habt keine Ahnung“, machte sie ihrem Ärger Luft. Und sie wurde noch deutlicher: „Ich bin die Mutter und wenn ich sage, es ist für mich in Ordnung, dass der Kleine bei Oma bleibt für ein paar Tage, dann ist das meine Entscheidung und nicht eure.

Ihr habt mir die Entscheidung nicht abzunehmen und das habt ihr zu akzeptieren, ob ihr es wollt oder nicht!“ Darüber hinaus bezeichnete sie ihre „Fans“ als „asozial“ und „Neider“. Als dieser ihr daraufhin mangelnde Kritikfähigkeit vorwarfen, antwortete die 19-Jährige: „Greift ihr mein Kind an, greife ich euch an.“

Schlussendlich verriet sie dann auch den wahren Grund für ihre Istanbul-Reise. Und der hat offenbar nichts mit einer romantischen Eltern-Auszeit vom anstrengenden Baby-Alltag zu tun. „Ich werde mir hier wahrscheinlich die Zähne machen lassen“, sagte sie laut dem Newsportal. Seit der Schwangerschaft leide sie unter extremen Zahnproblemen, die bisher nicht behoben werden konnten.

Seit 2011 wird das Leben der Wollnys von den Fernsehkameras begleitet. Doch was nur die wenigsten Fans der Großfamilie wissen: Dieter Wollny ist gar nicht der Vater von allen elf Kindern.