Foto aus der Türkei: Ist Sarafina Wollny bereits ausgewandert?

Von: Alica Plate

Die Wollnys wollen in der Türkei ein neues Abenteuer wagen. Doch wann es so weit ist, ließen die Familienmitglieder bisher offen. Nun die Überraschung: Sarafina Wollny scheint mit ihrem Mann Peter und den Zwillingen Emory und Casey bereits in der Wahlheimat angekommen zu sein.

Türkei - Vor einigen Monaten sorgten die Wollnys für eine große Überraschung: Die Familie, die durch die RTL-Soap „Die Wollnys - eine schrecklich große Familie“ (weitere TV-News auf unserer Themenseite) bekanntwurde, möchte auswandern. Wann es so weit ist, enthüllten sie dabei jedoch nicht. Doch Sprössling Sarafina (29) scheint bereits in der Wahlheimat angekommen zu sein.

Die Wollnys Doku-Soap Erstausstrahlung: 17. Januar 2011 Sender RTL2 Besetzung Mutter Silvia, Vater Dieter (Staffel 1–4) und den acht Kindern Sylvana, Sarafina, Jeremy-Pascal (Staffel 1–4), Sarah-Jane, Lavinia, Calantha, Estefania und Loredana

Die Wollnys wagen ein neues Abenteuer

Die Wollnys sind durch ihr eigenes TV-Format deutschlandweit bekannt. Auch auf Instagram nehmen die Sprösslinge von Familienoberhaupt Silvia Wollny ihre Fans immer wieder mit und haben sich dabei schon eine große Community aufgebaut. Von einigen Kids ist dies deshalb auch schon eine feste Einnahmequelle geworden.

Doch auf ihren Erfolg scheint sich die Familie nicht ausruhen zu wollen, weshalb die Wollnys in Kürze ein neues Abenteuer wagen. Beinahe die gesamte Familie möchte gemeinsam in die Türkei auswandern. Sarafina scheint dabei den ersten Schritt zu machen.

Sarafina Wollny teilt Bilder aus der Türkei

Den Fans entgeht nichts - bei einem kürzlich veröffentlichten Instagrampost fiel ihnen der veränderte Hintergrund direkt ins Auge. Sarafina scheint gemeinsam mit ihrem Mann Peter und den Zwillingen bereits in der Türkei zu sein.

In ihrer Instagramstory bestätigte sie anschließend die Spekulationen und gab ihnen einen kleinen Einblick in die neuen Räumlichkeiten. Denn das Leben in der Türkei scheint dem TV-Star extrem gut zu gefallen

„Uns geht es sehr gut, wir genießen die Sonne in vollen Zügen. Ich werde euch auch gleich mal das Kinderzimmer der Zwillinge zeigen“, meldet sich die 29-Jährige in ihrer Instagramstory vom 04. April zu Wort. Anschließend gewährt sie ihren Followern einen Einblick in ihr neues Zuhause. Doch das Kinderzimmer der Jungs einzurichten, war gar nicht so leicht, wie sie ihren Fans nun zu verstehen gibt.

Denn in der Türkei eine Wickelkommode zu finden, stellte das junge Paar vor eine große Herausforderung. Aus diesem Grund bauten sie eine normale Kommode zur Wickelkommode um. Ob die junge Familie nun für immer in dem Haus bleibt, oder vorerst nach Deutschland zurückkehrt, lässt der TV-Star bisher offen. Zudem ist unklar, wann die restliche Familie Wollny in die Türkei auswandern wird.

Sylvana Wollny nicht mehr wiederzuerkennen

Kürzlich sorgte ihre Schwester Sylvana für Aufsehen im Netz. Denn die 30-Jährige zeigte sich extrem verändert auf Instagram, weshalb ihre Fans sie kaum erkannten. Verwendete Quellen: Instagram.com/sarafina_wollny