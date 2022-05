„Dein Freund?“: Fans rätseln über Loredana Wollnys neustes Bild mit unbekanntem Mann

Von: Alica Plate

Teilen

Loredana Wollny gibt unbekanntem Mann auf Instagram einen Kuss © Screenshot/Instagram/loredanawollny

Die Liebesgerüchte brodelt. Ist Loredana frisch verliebt? Auf Instagram zeigt sich der TV-Star mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite.

Ratheim - Hat Loredana Wollny (18) etwa einen Freund? Genau diese Frage kommt derzeit bei etlichen Fans des TV-Stars auf. Denn die hübsche Blondine zeigte sich auf Instagram mit einem unbekannten Mann, dem sie auf einem gemeinsamen Bild sogar einen dicken Knutscher gab.

Loredana Wollny heizt die Gerüchteküche um eine mögliche Beziehung an

Während einige ihrer Schwestern bereits verlobt, verheiratet oder Kinder haben, scheint Loredana Wollny (alle Infos über die Wollnys) noch etwas warten zu wollen. Der Sprössling von Silvia Wollny sorgt lieber mit ihren Vorher/Nachher-Fotos auf Instagram für Aufsehen, als Ausschau nach Jungs zu halten.

Doch nun die Überraschung: Auf Instagram zeigt sich die hübsche 18-Jährige mit zwei unbekannten Männern an ihrer Seite und strahlt dabei über beide Ohren in die Kamera. Auf dem zweiten Foto sahnt einer von ihnen dann sogar einen Kuss auf die Wange ab. Bahnt sich zwischen den beiden etwa was an?

„Dein Freund?“: Fans rätseln über Loredana Wollnys neustes Bild mit unbekanntem Mann

Genau diese Frage brennt auch ihren Fans derzeit unter den Nägeln. Während sie die Fotoreihe lediglich mit einem kleinen Herz versieht, gehen ihre Follower einen Schritt weiter und setzen bereits Liebesgerüchte in die Welt. „Dein Freund? Schön. Ich freue mich für Euch zwei“, kommentiert ein Fan des TV-Stars unter ihrem Beitrag. „Viel Glück für euch zwei“, fügt ein anderer hinzu, während ein dritter meint: „Schön verliebt.“

Loredana selbst hält sich zu den Liebesgerüchten jedoch weiterhin bedeckt. Währenddessen plauderte ihre Schwester Estefania Wollny kürzlich aus, dass sie für ihre Musikkariere vorerst in Deutschland bleiben möchte. Verwendete Quellen: Instagram.com/loredanawollny