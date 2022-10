„Wonder woman“: Shania Geiss bringt Fans in schwarzer Lederhose zum Ausrasten

Teilen

Shania Geiss meldete sich mit einigen Fotos aus Paris. Das Outfit der Geissens-Tochter überzeugte die Fans. Sie lobten den Stil.

Paris - Shania Geiss, ihre Schwester Davina und ihre Eltern Robert und Carmen teilen ihr Luxusleben gerne auf Instagram mit ihren Followern. Immer wieder präsentieren sie dabei neue Outfits, teure Locations oder fotografieren sich in ihrem aktuellen Reiseziel. Die Fans der Geissens sind begeistert.

Ein „Change of Scenery“, wie Shania Geiss unter ihre neueste Bilderreihe auf Instagram schreibt, brachte die Blondine diesmal nach Paris. Zusammen mit einer Freundin posiert die Geiss-Tochter vor dem Eiffelturm und machte offenbar auch einen Abstecher in den hiesigen „Balenciaga“-Laden, wie eines der Fotos nahelegt.

Besonders die Aufnahme der Blondine in den Straßen der französischen Hauptstadt hat es den Fans aber angetan. Shania Geiss zeigt sich in einer schwarzen Lederhose, einem beigen Crop-Pullover und einer locker über die Schultern gelegten schwarzen Jacke.

Eigene Sendung: „Davina & Shania - We love Monaco“

Die Geissens-Töchter Davina und Shania haben inzwischen auch ihre eigene Reality-Sendung mit dem Namen „Davina & Shania – We love Monaco“, die am 9. Mai 2022 auf RTL2 startete. Die Sendung begleitet die beiden Schwestern auf dem Weg zur Selbständigkeit, beide wohnen zusammen in einer eigenen Wohnung in Monaco.