„Working Mom“: hochschwangerer „Let‘s Dance“-Star Oana Nechiti tanzt trotz riesengroßer Babykugel

Von: Linda Rosenberger

Oana Nechiti ist auch mit dicker Babykugel fleißig

Oana Nechiti wird schon bald zum zweiten Mal Mama. Doch auch ihr mittlerweile kugelrunder Babybauch hält die „Let‘s Dance“-Tänzerin nicht von der Arbeit ab. Das stellte sie nun auf Instagram unter Beweis.

Paderborn - Rundum glücklich - das ist Oana Nechiti gerade wohl wortwörtlich. Denn je runder die Babykugel der werdenden Mama wird, umso mehr scheint der „Let‘s Dance“-Star zu strahlen. Schon bald erwarten die 34-Jährige und ihr Ehemann ihr zweites Kind, doch an Energie scheint es der Profitänzerin auch in den letzten Schwangerschaftswochen nicht zu fehlen - im Gegenteil. So zeigt sich Oana auf Instagram nach wie vor besonders aktiv, wie tz.de berichtet.

Die „Let‘s Dance“-Star Oana Nechiti und Erich Klann erwarten wieder Nachwuchs

Wie schnell neun Monate manchmal vergehen - gefühlt haben Oana Nechiti und Erich Klann gerade erst verkündet, dass sie ihr zweites Kind erwarten und nun scheint es jeden Moment so weit sein zu können, dass ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblickt. Denn wenn man die Posts der bald Zweifach-Mami auf Instagram sieht, wächst ihre süße Babykugel immer mehr und scheint inzwischen tatsächlich riesengroß.

Doch auch der Schwangerschaftsendspurt kann den „Let‘s Dance“-Star offenbar nicht von der Arbeit abhalten. Denn ganz nach dem Motto „einmal Tänzerin, immer Tänzerin“ kann es Oana wohl irgendwie nicht sein lassen, die Hüften zu kreisen. Und auch fernab des Parketts wird es der gebürtigen Rumänien offensichtlich nicht langweilig.

Oana Nechiti präsentiert kugelrunden Babybauch auf Instagram - doch die passionierte Profitänzerin ist weiter fleißig am Arbeiten

Das zumindest hat die Profitänzerin auf ihrem Instagram-Account immer wieder dokumentiert. Seit sie und Erich Klann ihren Fans die frohe Botschaft ihrer zweiten Schwangerschaft verkündet haben, hat sich Oana noch lange nicht aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Stattdessen erfreut die werdende Mama ihre Follower regelmäßig mit neuen Bildern und Videos und zeigt sich weiterhin ganz in ihrem Element: dem Tanzen.

Denn nicht nur, dass sich Oana unlängst noch beim Zumba postete, auch ihren Podcast „Tanz oder gar nicht“ betreiben sie und ihr Ehemann parallel zur aktuellen „Let‘s Dance“-Staffel weiterhin fleißig. Dann wäre da auch noch ihre Tanzschule in Paderborn, die sie und Erich weiterhin betreiben. Passend zu ihrem ganzen Eifer hat Oana ein Babybauch-Foto in ihrer Instastory mit den Worten „Working Mom“ versehen, um das Offensichtliche in Worte zu fassen: Die Profitänzerin liebt ihre zahlreichen Jobs und ihre Arbeit.

Die aktuelle „Let‘s Dance“-Staffel steht unglücklicherweise noch ganz im Zeichen von Corona

Tanzen können - beziehungsweise lernen - das wollen auch die Promis in der aktuellen Staffel „Let‘s Dance“. Doch offensichtlich scheint der Corona-Fluch der RTL-Show immer wieder einen gewissen Strich durch die Rechnung zu machen.

