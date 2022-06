Von „wow“ bis „absolute Perfektion“: Fans feiern Leni Klum im Bikini

Von: Claire Weiss

Teilen

Leni Klum postet zwei Bikini-Shots auf Instagram © Instagram/Leni Klum

Lange Zeit hielt Heidi Klum ihre Tochter aus der Öffentlichkeit fern. Doch seit Leni Klum vor zwei Jahren ihr Modeldebüt feierte, durfte sie bereits etliche Erfolge verbuchen. Auch auf Instagram kommt die 18-Jährige gut an.

Im Dezember 2020 zierte Leni Klum gemeinsam mit ihrer berühmten Mama das Cover der deutschen Vogue. Der Beginn ihrer Modelkarriere, die direkt steil bergauf ging.

Leni Klum posiert im Bikini

Sie schwebte für Dolce & Gabbana in Venedig über den Laufsteg, brachte mit About You eine eigene Kollektion heraus und war schon auf zahlreichen Titelblättern zu sehen. Auf Instagram hat das Nachwuchsmodel knapp eineinhalb Millionen Follower und wird für jedes Foto, das sie postet, gefeiert.

So auch für einen Schnappschuss, der sie im blass rosafarbenen Bikini zeigt. Sie liegt auf einem Sonnenstuhl und zieht sich schützend einen Strohhut über Gesicht. Ihre Fans sind begeistert.

Fans machen Leni Klum auf Instagram Komplimente

„Ja, sie ist wirklich das schönste Mädchen auf diesem Planeten“, schwärmt ein Instagram-Nutzer. Ein anderer schreibt: „Ich glaube, ich habe die Definition von absoluter Perfektion gefunden“. Und zahlreiche andere kommentieren „Wow“ oder „Sehr schön“.

Fans kommentieren fleißig unter dem Foto von Leni Klum © Instagram/Leni Klum

Die 18-Jährige startet aber nicht nur als Model komplett durch. Vor kurzem machte Leni Klum ihren Highschool-Abschluss und will nun studieren. Verwendete Quellen: Instagram/Leni Klum