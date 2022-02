„Wow, wie wunderschön“: Christin Stark begeistert Fans mit ihrer riesengroßen Babykugel

Christin Stark und ihr Ehemann Matthias Reim erwarten das erste gemeinsame Kind - nun gab‘s einen neuen Babybauch-Schnappschuss der Schlagersängerin (Fotomontage) © Britta Pedersen/dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/Christin Stark

Christin Stark ist schwanger und postet hier und da Updates auf Instagram. Nun veröffentlichte die Sängerin ein neues Foto und die Fans sind begeistert.

Christin Stark (32) begeistert erneut mit einem Foto auf Instagram. Die Sängerin erwartet mit ihrem Mann Matthias Reim (64) das erste gemeinsame Kind. Der 64-Jährige hat bereits sechs Kinder aus früheren Ehen - und freut sich mit seiner Angebeteten nun auf Nummer sieben. Seitdem das Paar die Schwangerschaft in einer Florian-Silbereisen-Show öffentlich gemacht hat, postet die Schlagersängerin immer wieder Updates auf Instagram.

Auch am Mittwoch (16. Februar) gab es einen neuen Schnappschuss: Darauf ist Christin Stark mit einem breiten Lachen im Gesicht zu sehen. Die Sängerin sitzt bequem auf einem Stuhl, hat ihre Füße hochgelegt und zeigt stolz ihren Babybauch. Sie trägt eine Latzhose aus Jeansstoff und isst fröhlich Gummibärchen.

In dem Raum, in dem sie sitzt, hängen Gitarren an der Wand: Es ist ein Tonstudio. Im Hintergrund ist durch eine Glasscheibe Julian Reim (26) zu erkennen - der Sohn ihres Ehemannes Matthias Reim. Der 26-jährige Nachwuchsmusiker scheint gerade einen neuen Song aufzunehmen.

Schlagerstar Christin Stark zeigt Babybauch - ihre Fans sind begeistert von der Authentizität

Unter das Foto schreibt die 32-Jährige ironisch: „#songwriting @julianreim_official … und gerechte Arbeitsaufteilung“. Das authentische Foto kommt bei den Fans sehr gut an und jemand schreibt: „Wow, wie wunderschön“. Andere Follower kommentieren begeistert: „So muss es für eine werdende Mutti sein, lass es dir gut gehen! Schöne Bilder von dir.“ oder auch „Wunderschöne Frau und die Schwangerschaft steht dir so gut“.