„Würd ihn gerne fetter füttern“: Daniela Katzenberger fühlt sich neben Lucas Cordalis dick

Von: Stella Rüggeberg

Daniela Katzenberger findet sich zu dick und wünscht sich, dass ihr Mann ein bisschen zunimmt © RTL+

Bei einem Musikvideodreh fühlt sich Daniela Katzenberger dick. Wenn sie neben ihrem schlanken Ehemann Lucas Cordalis steht, könne sie ihren Blähbauch nicht verstecken. Der Schlagersänger versucht, sie mit süßen Worten aufzumuntern.

Mallorca - Scheinbar findet Daniela Katzenberger, ihr Mann Lucas Cordalis könnte ein wenig mehr Speck an den Hüften gebrauchen. Das macht sie in ihrer RTL2-Show „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ deutlich. Neben ihrem Mann fühlt sich die Blondine in der Bauchregion ein wenig zu speckig.

Daniela Katzenberger macht kein großes Geheimnis aus ihren Imperfektionen. Auf Instagram präsentiert sie stolz ihr Doppelkinn oder ihre Cellulite und nimmt sich dabei nie zu ernst. Doch nun offenbart sie, sie würde sich neben ihrem Ehemann dick fühlen.

Daniela Katzenberger fühlt sich beim Videodreh dick neben ihrem schlanken Mann Lucas Cordalis © RTL+

Bei einem gemeinsam Videoshooting platzt es aus ihr heraus: „Ich seh immer aus wie ne Tonne neben Lucas. Ich würde ihn auch gerne ein bisschen fetter füttern“, so Daniela Katzenberger. Auch die aufmunternden Worte ihres Mannes helfen da nicht weiter. „Jetzt guck da nicht dauernd hin, das stimmt nicht“, behauptet auch der Fotograf selbst.

Tochter Sophia Cordalis stört es, dass ihre Mama Daniela Katzenberger so viel flucht

„Ich habe eine brutale Perioden-Blähbauch-Plauze“, behauptet die Wahlmallorquinerin. „Ich hab so eine Wampe. Ich seh wirklich aus wie im vierten oder fünften Monat schwanger und ich kann das auch nicht einziehen. Der ist steinhart“, erklärt die Katze weiter.

Dass Daniela Katzenberger so oft flucht, stört ihre kleine Tochter Sophia gewaltig. Das machte sie auf einer Autofahrt deutlich und brachte ihre Mama damit ganz schön in Verlegenheit. Lucas Cordalis zog seine Frau daraufhin zur Rechenschaft, die diese Situation allerdings sehr lustig fand. Verwendete Quellen: RTL+