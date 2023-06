„Würd mich beschweren“: Fans diskutieren über wilde Poolparty der Wollnys

Die Großfamilie Wollny genießt ihre Zeit in der Türkei – und teilt auf Instagram Clips von einer ausgelassenen Poolparty. Ihren Followern geht der feuchtfröhliche Spaß allerdings gegen den Strich.

Türkei – Bei den Wollnys steht derzeit Sommer, Sonne und Spaß auf dem Programm: Die Großfamilie genießt ihre Zeit in der Türkei. Dort hat Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) bereits vor einiger Zeit ein Ferienhaus für ihre elf Kinder und 17 Enkelkinder gekauft, der Familienclan verbringt immer mehr Zeit in seinem Zweitwohnsitz.

Silvia Wollny postet ein Video der lautstarken Poolparty

Dass die Wollnys eine recht lautstarke Familie sind, ist kein Geheimnis. Während die Türkei derzeit das islamische Opferfest feiert, will auch die TV-Großfamilie etwas Partystimmung aufkommen lassen. Allerdings nicht mit Gebeten, Essen oder Geschenken – sondern mit einer Poolparty.

Auf Instagram teilt Silvia Wollny einen Clip der wilden Sause: „Poolparty :) Habt einen schönen Tag, lieben Gruß Silvia“, schreibt sie zu dem Video, das sie inmitten zahlreicher Kinder und Enkelkinder beim Planschen zeigt, während im Hintergrund laute Schlager-Partymusik zu hören ist. Einigen Fans gefällt allerdings gar nicht, was sie in dem Video zu sehen bekommen.

Follower stören sich an Poolparty-Video der Wollnys

„Als Nachbar würde ich mich über den Krach beschweren!“, schreibt ein Nutzer. Ein weiterer pflichtet bei: „Die Nachbarn werden sich bedanken.“ Und ein weiterer: „Ich würde durchdrehen bei solchen Nachbarn. Kinderlärm ist das eine, aber so die Musik, dass man selbst das eigene Reden nicht mehr versteht – nein danke. Aber jedem wie er mag, ich kann auf solche Nachbarn echt verzichten.“

Eine Mehrheit der Wollny-Fans hat aber Verständnis: „In der Türkei ist alles, was Kinder betrifft bzw. Großfamilien, lockerer, da gibt es das Wort Ruhestörung nicht. Also have fun“, schreibt eine Followerin. Und eine weitere: „Oh, das ist so deutsch. So spießig und voller Regeln. Kinderlärm, ein Wort, das deutscher nicht sein kann. Da macht eine Familie mal einen Tag etwas Lärm, Kinder spielen und freuen sich. Und ihr, die nicht mal dabei seid, meckert wegen Lärm und Ruhestörung.“ In der Türkei haben die Wollnys allerhand zu tun. Erst vor wenigen Wochen hat die Großfamilie ihre „Wollnys-Boutique“ eröffnet. Verwendete Quellen: Instagram / wollnysilvia