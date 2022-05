„Für 40 Millionen“: Bill Kaulitz sicher, dass Helene Fischer blank ziehen würde

Helene Fischer ist dafür bekannt, ihre Privatsphäre konsequent zu schützen. Umso überraschender nun das Statement von Musikerkollege Bill Kaulitz. Der „Tokio Hotel“-Sänger ist sich sicher, dass auch die Schlagersängerin für den richtigen Betrag alles von sich preisgeben würde.

Köln - OnlyFans erlebte in den letzten Jahren einen regelrechten Boom. Weil man damit schnell viel Geld verdienen kann, ist die Erotik-Plattform auch für Stars interessant geworden - Laura Müller beispielsweise. Könnte Helene Fischer (hier alle Schlager-News auf der Themenseite) bald die Nächste sein? „Tokio Hotel“-Sänger Bill Kaulitz ist sich sicher: Wenn der Preis stimmt, würde auch „Helene Fischer ihre Nippel zeigen“.

Zuerst Medienrummel, jetzt wieder Funkstille: Helene Fischer steht kaum noch auf der Bühne

Helene Fischer (Alle Infos zur deutschen Schlagersängerin – ihre Karriere und größten Hits) steht seit ihres Album-Release im Herbst 2021 und der Geburt ihres Kindes kaum noch auf der Bühne - muss sie auch nicht. Bei Millionen verkauften CDs und ihren ausverkauften Tourneen könnte sie heute ihr Karriereende verkünden und müsste sich trotzdem nie wieder Sorgen um ihre Altersvorsorge machen.

Helene Fischer ist also weit weg davon, in Geldnot zu sein. Trotzdem ist sich Bill Kaulitz sicher, dass auch sie sich für Geld ausziehen würde - wenn der Betrag stimmt. Helene Fischer auf OnlyFans? Für treue Fans ist dieser Gedanke absolut absurd, ist sie doch so überhaupt nicht der Typ dafür.

Doch wie kommt Bill Kaulitz überhaupt auf diese Idee? Gemeinsam mit seinem Bruder spricht er im gemeinsamen Podcast über die Gelddruckmaschine OnlyFans. Während es für Tom auf gar keinen Fall in Frage kommen würde, sich für Geld online auszuziehen, scheint Bill gar nicht so abgeneigt zu sein.

„Du bist dann der Vorreiter für viele, die es auch schon ausprobieren wollten“, ermutigt Tom seinen Bruder aber. Bill stimmt dem zu und meint: „Das glaube ich auch! Wenn ich es mache, dann ist als Nächstes Helene Fischer da. Wenn ich 40 Millionen verdiene, dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass Helene Fischer auch ihre Nippel zeigt. Aber 100 Prozent! Schneller, als du gucken kannst“.

Helene Fischer ist ihre Privatsphäre wichtig: Es gibt kaum Infos zu ihrem Lebens abseits der Bühne

Ein krasses Statement! Vor allem, wenn man bedenkt, dass Helene Fischer (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) ihre Privatsphäre heilig ist. Lange Zeit gab es nicht einmal gemeinsame Fotos von ihr und ihrem Freund Thomas Seitel. Alle Neuigkeiten rund um ihr Baby hält sie gemein - alle Infos, die im Netz kursieren, wurden „von nahestehenden Personen“ ohne ihrer Zustimmung veröffentlicht.

Dass Helene Fischer also irgendwann tatsächlich auf OnlyFans zu sehen sein wird, ist unwahrscheinlich. Auch, wenn sich Bill Kaulitz da so sicher ist.

Helene Fischer gibt neues Lebenszeichen auf Instagram – Fans meckern trotzdem

Helene Fischer schwelgt derzeit im Baby-Glück und genießt ihre Auszeit. Das erste Mal nach zwei Monaten gibt es auf ihrem Instagram-Profil wieder etwas Neues - allerdings wieder nur von Helene Fischers Presseteam. Genau das macht ihre Fans nun aber wütend. Verwendete Quellen: Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood