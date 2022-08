„Würde gerne alles erzählen“: Yeliz Koc hat sich in eigener Kuppelshow verliebt

Yeliz Koc sucht bei „Make Love, Fake Love“ nach der großen Liebe © Instagram/_yelizkoc_

Reality-TV-Star Yeliz Koc bekommt eine eigene Datingshow! Wie sie nun auf Instagram ausplaudert, scheint Amors Pfeil sie tatsächlich erwischt zu haben.

Yeliz Koc (28) ist mit dem Konzept von Datingshows bestens vertraut. 2018 nahm sie bei „Der Bachelor“ teil und buhlte um das Herz von Daniel Völz (37). Als der Rosenkavalier sie abservierte, verpasste ihm die Reality-TV-Bekanntheit eine schallende Ohrfeige und ging damit in die Geschichte des RTL-Formats ein. Im selben Jahr nahm sie beim Ableger „Bachelor in Paradise“ teil und verliebte sich dort in Johannes Haller (34). Nach dem Liebesaus mit dem Ex-„Bachelorette“-Kandidaten folgte eine Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (30), die bekanntlich bitterböse endete. Die gemeinsame Tochter Snow-Elaine erzieht die Influencerin eigenen Angaben zufolge alleine.

Nun dürfen sich die Fans auf Yeliz‘ Rückkehr zu ihren TV-Wurzeln freuen. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass die dunkelhaarige Schönheit ihr eigenes Dating-Format bekommt. In ihrer Instagram-Story verriet sie jetzt spannende Details zu „Make Love, Fake Love“. Ein neugieriger Follower wollte wissen, ob sich Yeliz in der Sendung verliebt habe.

Yeliz Koc: Neue Kuppelshow war das bisher „krasseste Format“ für sie

Daraufhin erwiderte sie: „Eventuell. Nee, glaubt mir. Ich würde euch so gerne alles erzählen, aber wir müssen uns noch gedulden bis zur Ausstrahlung.“ Schelmisch fügte Yeliz ein zwinkerndes Emoji hinzu, das die Zunge herausstreckt. Auch wenn die Ex-„Kampf der Realitystars“-Kandidatin keine eindeutige Aussage zu ihrem Beziehungsstatus geben will, klingt alles ganz danach, als ob sie sich beim Dreh tatsächlich verknallt hat.

Ans Licht kommen wird die Wahrheit natürlich erst, wenn die Show ausgestrahlt wird. Wann es so weit ist, steht allerdings noch nicht fest. „Es gibt noch kein Datum, aber es wird noch dauern“, bat Yeliz ihre Instagram-Community um Geduld. Als einzige Frau mit einer Gruppe von Männern zusammenzuwohnen, sei nicht einfach gewesen. „Ich muss sagen, das war das krasseste Format für mich!“, gestand sie. Im Gegensatz zur „Bachelorette“ nahmen nämlich nicht nur Singles an der Sendung teil. Die Mutter einer Tochter konnte also nie sicher sein, wer es wirklich ernst mit ihr meinte.