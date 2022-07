„Würde niemals zweigleisig fahren“: Cathy Hummels macht klares Statement

Teilen

Wie stehen Cathy Hummels und Ehemann Mats zueinander? © Screenshot/instagram.com/cathyhummels

Immer wieder tauchen Gerüchte um Mats Hummels‘ angebliche Liebeleien außerhalb der Ehe mit Cathy auf. Nun findet die hübsche Moderatorin klare Worte dazu via Instagram.

München – Bereits seit Monaten brodelt die Gerüchteküche um die Ehe von Cathy und Mats Hummels (beide 34). Das Paar, das sich 2015 das Ja-Wort gab, soll sich im Sommer 2021 getrennt haben. Ein offizielles Statement zu den Trennungsgerüchten gibt es allerdings von keinem der beiden. Während die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin sich bedeckt hält und mit gemeinsamen Fotos des Paares mit Sohnemann Ludwig versucht, den Schein zu wahren, gibt sich der Kicker nicht ganz so viel Mühe, die Gerüchte im Zaum zu halten. Immer wieder werden ihm Liasons mit anderen Frauen nachgesagt.

Offiziell sind Mats und Cathy Hummels aber noch ein Paar. Und das obwohl sogar kürzlich Bilder von dem 34-Jährigen auftauchten, die ihn knutschend im Mallorca-Urlaub zeigen sollen – und die Geknutschte ist nicht seine Frau Cathy, sondern Influencerin Julia Nikola Gauly. Auch wenn sich weder Mats noch Cathy bislang zu den Knutschfotos geäußert haben, scheint die hübsche Moderatorin via Instagram nun klare Worte zu dem Thema zu finden. Gibt es von Cathy jetzt die rote Karte für den Kicker?

„Ich würde niemals zweigleisig fahren“: Für Mats Hummels ist der Zug wohl abgefahren

Die Schönheit posiert auf mehreren Fotos auf den Schienen einer Straßenbahn in München. Es sei nur eine Kulisse in München, schreibt die 34-Jährige unter die Bilderreihe. Und der darauffolgende Satz hat es in sich: „Ich würde niemals zweigleisig, dreigleisig oder sogar viergleisig fahren“.

Ist das etwa ein ordentlicher Seitenhieb an Ehemann Mats, liebe Cathy? Für die Fans besteht kein Zweifel daran, was die Powerfrau damit meint – es hagelt Zuspruch und Herz-Emojis in den Kommentaren. Auch der Kamera-Emoji und der darauffolgende Zwinker-Emoji, mit denen Hummels die Zeilen unter dem Post abschließt, lassen darauf schließen, dass es sich um ein verstecktes Statement zu der neuesten Knutsch-Affäre von dem Vater ihres Sohnes Ludwig handelt.