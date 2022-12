„Würde niemandem ne halbe Millionen leihen“: Amira Pocher schießt gegen Lilly Beckers Ex

Oliver und Amira Pocher sprechen über Geld und das Leihen von hohen Summen in ihrem Podcast - doch ein Promi hat bei dem Thema gar keinen guten Ruf laut den beiden. (Fotomontage) © IMAGO/Revierfoto & IMAGO/Future Image

Köln – Oliver Pocher (44) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Online auf seinem Instagramprofil kritisiert er regelmäßig Influencer in seinem Format „Bildschirmkontrolle“. Seit einer Weile hat er allerdings auch einen Podcast zusammen mit seiner Frau Amira (30), in denen die beiden über alle möglichen Themen sprechen. Auch da kommt Kritik an Kollegen der Medienwelt nicht zu kurz. Allerdings ist das Ehepaar sich nicht immer ganz einig und diskutiert oftmals miteinander.

In der neuesten Folge ihres Podcasts geht es um das Thema Geld und Konsum. Oli macht sich über seine Liebste lustig, da diese scheinbar zu viel Geld für Designerklamotten verschwendet. Amira stimmt den Vorwürfen natürlich nicht zu und verteidigt sich stets. Sie bleiben danach zwar beim Thema Geld, lenken aber auf Lilly Becker (46) und ihren Ex Pierre Uebelhack (47). Dieser klagt sie nämlich jetzt an.

Schuldenskandal im Hause Becker – Exfrau der Tennislegende nun vor Gericht

Erst vor Kurzem war Boris Becker (55) aufgrund seiner Gefängnisstrafe in den Schlagzeilen, doch dieses Mal geht es um seine Exfrau Lilly. Diese hat sich nämlich von ihrem Ex, Model Pierre Uebelhack, satte 500 Tausend Euro geliehen. Die Pochers thematisieren das Drama in ihrem Podcast und sind geschockt darüber, wie man jemandem so viel Geld leihen kann. Egal ob man nur befreundet oder verliebt ist – für die beiden ein No-Go!

Amira sagt, sie würde selbst Oli „maximal 100.000 Euro leihen.“ Freunden von sich lieh sie laut ihren Aussagen maximal Beträge bis zu 10.000 Euro, aber auch da kommt es immer auf die Situation an. Alles drüber ist zu viel. Comedian Oli findet selbst das, was seine Frau verleiht, sehr viel und ist geschockt, dass sie so viele Freunde hat, die sie nach Geld fragen. Er erzählt dann, dass er sogar beim Kennenlernen von Lilly Becker und ihrem Ex dabei war.

Lilly Beckers gibt fürs Abendessen 600 Euro aus

Oli plaudert aus dem Nähkästchen und sagt, dass Lilly und Pierre sich bei „Global Gladiators“ getroffen haben – eine Show von ProSieben. Von da an soll es wohl gefunkt haben und laut Oli hat am Ende Pierre halt der guten Dame immer viel Geld geliehen und ausgeholfen, weil sie nicht mit dem, was sie verdient hat, ausgekommen ist. Er sagt außerdem, dass er kein Verständnis dafür hat, wie Pierre der Ex von Boris Becker so viel Geld geben konnte und erzählt, dass sie 600 Euro als „it’s a fucking dinner“ bezeichnet haben soll. Damit spielt er auf ihren schlechten Umgang mit Geld an und kritisiert nochmals Pierres Vertrauen in Lilly. Diese wird nämlich von ihrem Ex vor Gericht gebracht aufgrund der Schulden.