„Würdest haushoch gewinnen“: Patricia Kelly zeigt feurige Tanzeinlage - Fans fordern „Let‘s Dance“-Teilnahme

Patricia Kelly ist nicht nur eine begnadete Sängerin, auch als Tänzerin hat die 52-Jährige großes Talent. Das bewies sie jetzt auf Instagram. Ihre Fans sind absolut begeistert und wollen sie auf dem „Let‘s Dance“-Tanzparkett sehen. © Instagram/Patricia Kelly

Düsseldorf - Ihre Vorfahren kommen aus Irland, doch ihre Kindheit verbrachte Patricia Kelly (52) vor allen Dingen im sonnigen Spanien. Die dortigen Traditionen sind Patricia deswegen keinesfalls fremd - und das beweist sie jetzt mit einem feurigen Instagram-Clip. In dem Video gibt die zweifache Mutter eine Tanz-Choreographie zu ihrem Hit „Venga Chica“ zum Besten. Und ihr Hüftschwung kann sich dabei sehen lassen.

„Dieses Video ist letztes Jahr im Sommer entstanden, als ich das Demo von „Venga Chica“ fertig hatte“, schreibt die Schwester von Maite Kelly (42) in ihrem Social-Media-Beitrag, „ich hoffe, der Song bringt euch genau wie mich zum Tanzen...“, fügt die Schlagersängerin noch hinzu.

Im Clip ist Patricia in einem knappen schwarzen Kleid zu sehen, gekonnt bewegt sie ihren Körper im Flamenco-Stil zum Rhythmus der Musik. Im Hintergrund läuft ihr Lied und die Sängerin scheint sichtlich Spaß an ihrer feurigen Tanzeinlage zu haben: Zum Abschluss lacht Patricia noch einmal herzlich in die Kamera.

Patricia Kellys Fans sind begeistert von ihrem Tanztalent und wollen mehr sehen

Dass Patricia Kelly der Rhythmus im Blut liegt, sieht jeder Laie auf den ersten Blick. Und ihre Follower hat das offenbar auf eine Idee gebracht. In der Kommentarspalte fordern nicht wenige ihrer Fans die Musikerin dazu auf, doch bei der Tanzshow „Let‘s Dance“ mitzumachen. „Du würdest haushoch gewinnen“, schreibt beispielsweise ein User optimistisch.

Sie wäre auf jeden Fall nicht das erste Kelly-Family-Mitglied, das sich als Promi-Kandidat auf das berühmt-berüchtigte Parkett wagt. Bereits 2011 entschloss sich ihre Schwester Maite Kelly dazu, bei „Let‘s Dance“ anzutreten. Und das zahlte sich aus: Gemeinsam mit ihrem Profipartner Christian Polanc (42) ging Maite in der Staffel als Siegerin hervor. Patricia müsste also in ziemlich große Fußstapfen treten.