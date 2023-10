Wütend wegen Negativ-Schlagzeilen: Stefan Mross feuert nun öffentlich gegen BILD-Journalistin

Teilen

Wegen eines BILD-Artikels über seine Freundin Eva Luginger ist Stefan Mross stinksauer. Mit einem wütenden Statement macht er seinem Ärger auf Instagram Luft.

Chiemgau – Seit seiner Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) im November 2022 kursieren zahlreiche Schlagzeilen rund um das Privatleben von Stefan Mross (47) in den Boulevardmedien. Zwar äußert sich der „Immer wieder sonntags“-Moderator nur selten zur munter brodelnden Gerüchteküche, meldet sich bei Instagram nun aber mit einer regelrechten Schimpftirade zu Wort. Der Auslöser: Ein BILD-Artikel über seine Freundin Eva Luginger (35).

Nach „bösem Artikel“: Stefan Mross schießt öffentlich gegen BILD-Show-Chefin

„Ich muss jetzt mal was loswerden“, schreibt Stefan Mross auf der Bilderplattform zu einem Foto von sich im blauen Anzug – und richtet scharfe Worte an die BILD-Show-Chefin. „Seit Monaten berichten Sie in einer Tour negativ über mich“, wettert er, „Vieles nehme ich hin, aber wenn Sie zu sehr übers Ziel hinausschießen, wehre ich mich – auch juristisch.“

Grund für sein explosives Statement, für den er von Schlagerkollege Patrick Lindner (63) und Ex-Dschungelcamperin Verena Kerth (42) in den Kommentaren Zuspruch erhält, scheint ein „böser Artikel“ über seine Freundin Eva Luginger gewesen zu sein – um welche Story es sich genau handelt, verrät der Startrompeter aber nicht.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

„Natürlich lassen Sie sich von mir nicht belehren, schon klar“, erklärt Stefan Mross und zitiert anschließend aus dem Verhaltenskodex des Boulevardportals. „Wie das mit Ihrem Verhalten zusammenpasst, müssen Sie mir bald mal erklären“, fährt der gebürtige Niederbayer fort und betont, die BILD-Chefin sei verpflichtet, ihre „publizistische Aufgabe fair, nach bestem Wissen und Gewissen, unbeeinflusst von persönlichen Interessen und sachfremden Beweggründen wahrzunehmen.“

Eva Luginger war die beste Freundin von Anna-Carina Woitschack Mit der Bekanntgabe ihrer Beziehung dürften Stefan Mross und Eva Luginger vor allem Anna-Carina Woitschack schwer getroffen haben. Denn die beiden Sängerinnen waren lange eng befreundet, nahmen beide bei DSDS teil und zeigten sich auf gemeinsamen Fotos stets innig und vertraut. Auch bei „Immer wieder sonntags“, das Stefan Mross und seine Noch-Ehefrau gemeinsam moderierten, war Eva zu Gast. Mittlerweile soll die Stimmung zwischen den beiden laut bild.de gekippt sein – beide Frauen reden kein Wort mehr miteinander und Anna-Carina teilte bei Instagram eine kryptische Botschaft. „Sei stolz darauf, wie du die letzten Monate gemeistert hast“, spielte sie darin zweifellos auf das neue Liebesglück ihres Ex an.

Drama um Stefan Mross‘ Freundin Eva: Jetzt mischt sich Sonia Liebing ein

Zwar haben beide schon längst wieder neue Partner an ihrer Seite, dennoch ist die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack noch immer ein häufig gesehenes Thema in den Medien. Erst vergangene Woche war in einem Artikel bei bild.de davon die Rede, dass Eva Luginger die Noch-Gattin ihres Partners bei einem ihrer Auftritte kopiert hätte – was Schlagerstar Sonia Liebing (34) aus der Reserve lockte.

Laut Sonia Liebing habe niemand das Recht, das Privatleben von Künstlern zu kommentieren. Zu ihrem Statement fügte sie eine Collage hinzu, die sie und Helene Fischer in einem ähnlichen Outfit und in einer identischen Pose zeigt und fragte: „Sind wir jetzt alle dreiste Kopierer?“

Nachdem sie sich monatelang einen Rosenkrieg geliefert hatten, stehen Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bald erstmals wieder zusammen vor der TV-Kamera. Verwendete Quellen: Instagram.com