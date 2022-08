Wunderkind? Kind von Bert Wollersheims Ex Sophia kann mit 3 schon 3 Sprachen und schwimmen

Von: Stella Rüggeberg

Sophia Vegas teilt ihren Stolz auf Instagram - Ihre Tochter kann schon drei Sprachen © Instagram/officialsophiavegas

Seit der Scheidung von Bert Wollersheim führt Sophia Vegas ein Leben in Beverly Hills. Gemeinsam mit Ehemann Daniel Charlier zieht sie dort ihre Tochter Amanda groß. Die Dreijährige ist sogar ein richtiges Sprachtalent.

Beverly Hills - Von 2010 bis 2016 war Sophia Vegas (34) mit dem Realitystar Bert Wollersheim (71) verheiratet. Seit 2019 ist sie mit Daniel Charlier verheiratet und wohnt mit ihm und ihrer gemeinsamen Tochter zusammen. Auf die kleine Amanda ist Sophia Vegas auch sehr stolz, wie ihr Instagram-Beitrag vom 24. August verrät.

Kind von Bert-Wollersheim-Ex Sophia kann mit Drei schon drei Sprachen

Die dreijährige Amanda scheint ein echtes Wunderkind zu sein: „Unglaublich, meine Tochter schwimmt schon mit drei Jahren und kann schon drei Sprachen verstehen und sich sogar schon unterhalten“, prahlt Sophia Vegas in einem Instagram-Beitrag. „Ach ja und eure? Lol“, provoziert die stolze Mama. Doch so sei es gar nicht gemeint. In dem Beitrag erklärt sich die Blondine und behauptet, ihr Kind nicht mit anderen vergleichen zu wollen.

„Meine Seite ist nicht dazu gedacht, Kinder zu vergleichen oder Kommentare über deren Entwicklung zu machen. Und vor allem nicht [über] meine Tochter. Eure Meinung ist hier nicht gefragt“, so Sophia Vegas. „Ja, ich bin unglaublich stolz auf meine Tochter, dennoch habe ich noch nie meine Tochter verglichen. Also, an alle, die hier Kommentare ablassen, falls ihr eure Kinder vergleichen wollt, ist es wahrscheinlich die falsche Instagram-Seite für euch“, wettert sie weiter.

Mehrsprachige Kinder Kinder können im jungen Alter mehrere Sprachen gleichzeitig lernen. In den ersten Jahren können sie eine zweite Sprache genauso schnell lernen wie ihre Muttersprache. In vielen Ländern wachsen Kinder bilingual auf. Auch in Deutschland ist dies keine Seltenheit, wie gesundheit.gehoerlosen-bund.de berichtet.

Sophia Vegas mit positiver Message an ihre Fans

Dennoch gibt sie damit an, dass 70 % der Kinder im Umfeld ihrer Tochter weder schwimmen noch drei Sprachen verstehen können. Einen Konkurrenzkampf möchte Sophia dennoch nicht erzeugen: „Jedes Kind ist einzigartig und wunderbar auf unterschiedlichste Weise!“, schließt sie ab.

Auch Silvia Wollny ist ganz stolz. Sie wird nämlich erneut Oma und freut sich über ihr 16. Enkelkind. Verwendete Quellen: Instagram/officialsophiavegas & gesundheit.gehoerlosen-bund.de