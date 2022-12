Wundermittel? Jenny Frankhauser füttert ihrem Baby Ziegenmilch

Teilen

Die Blondine gibt ihrem Sohn Ziegenmilch – wie gesund ist das und hilft es dem Kleinen? © Instagram

Die Blondine gibt ihrem Sohn Ziegenmilch – wie gesund ist das und hilft es dem Kleinen?

Ludwigshafen – Jenny Frankhauser (30) brachte im September den kleinen Damian auf die Welt. Dieser hat allerdings bereits seit Geburt starke Bauchschmerzen, unter denen er leidet. Nun erzählt Jenny ganz stolz auf Instagram, dass sie den perfekten Weg gefunden hat, wie sie ihren Sohn von den Schmerzen befreien kann. In einer Story postet die Blondine, dass sie statt Mutter-oder Kuhmilch ab sofort ausschließlich zu Ziegenmilch greift.

Auf Instagram zeigt Jenny ein Bild von ihrem Sohn mit verdecktem Gesicht und schreibt: “Er scheint die Milch gut zu vertragen! Ziegenmilch war bisher eine gute Entscheidung.” Außerdem erzählt sie später, dass der Kleine nun auch keinen Durchfall mehr hat und seine Schmerzen nachgelassen haben.

Doch wie gesund ist Ziegenmilch für ein Neugeborenes? Laut RTL sagt der Mediziner und Experte Dr.Christoph Specht: “Man sollte Kindern im ersten Lebensjahr weder Kuh-noch Ziegenmilch geben. Wenn es der Mutter möglich ist, dann sollten Babys gestillt werden.” Grundsätzlich gilt nämlich, dass Muttermilch das Immunsystem des Kindes am besten stärkt.

Alternativ ist Tiermilch keine Option. Wenn eine Mutter nicht in der Lage ist zu stillen, dann sollte man immer zu Ersatzmilchnahrung für Babys greifen. Der Experte fügt hinzu, dass wenn das Kind älter ist, auch andere Milch okay ist: “Später dann kann Ziegenmilch, aufgrund der etwas anderen Fettsäuren, tatsächlich besser verträglich sein für Babys.”

Ziegenmilch als Wundermittel oder doch ein anderer Grund?

Hauptsache ist natürlich, dass es dem kleinen Damian nun besser zu gehen scheint, was das Wichtigste ist. Allerdings sind die Chancen dafür, dass es von der Ziegenmilch kommt, doch eher gering. Laut Dr. Specht kann es mehrere Ursachen haben, weshalb die Bauchschmerzen verschwunden sind, da die Symptome in einem Zeitraum von 4 Wochen zurückgegangen sind, was eine ziemlich lange Zeit ist.

Dass Jenny lange Selbstzweifel hatte, da sie nicht stillen konnte, ist kein Geheimnis. Die 30-Jährige möchte bei ihrem ersten Kind natürlich alles perfekt machen und machte sich anfangs große Sorgen. Doch sie scheint es schlussendlich doch gut zu meistern und bekommt eine Menge Unterstützung von ihrer Familie, vor allem von Mama Iris (55).