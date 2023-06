„Wunderschön“: Anna-Carina Woitschack begeistert Schlagerfans in pinkem Bauchfrei-Top

Anna-Carina Woitschack kündigt auf ihrem Instagram-Kanal ihre neue Single an. Doch es ist nicht nur der Song, den ihre Follower nun feiern.

Mit einem strahlenden Lächeln posiert Schlager-Star Anna-Carina Woitschack auf einem Foto, das sie gerade auf ihrem Instagram-Kanal geteilt hat. Der Anlass für den fröhlichen Post: Die Schlagersängerin verrät die erste Liedzeile ihres neuen Songs „Tag 1“. Dieser soll am 7. Juli erscheinen und verspricht ein echter Gute-Laune-Hit zu werden.

Auch in ihrer Instagram-Story hat sie ihren Sommerhit schon angekündigt. Und weil zum launigen Song auch ein passender Look gehört, hat sich die 30-Jährige für ein bauchfreies Oberteil in leuchtendem Pink, eine zartrosa Jeans und eine leichte weiße Strickjacke entschieden – ein Outfit, mit dem sie bei ihren Fans punktet!

Schlager-Fans freuen sich über Anna-Carina Woitschacks pinkes Outfit

„Lass Sonnenschein ins Leben rein, nichts hält mich auf“, so soll das Lied laut Anna-Carina Woitschack beginnen. Will die Schlagersängerin nun jeden Tag ein wenig mehr aus ihrer neuen Single verraten? Scheinbar hat sie auch noch andere Neuigkeiten zu verkünden, denn sie schreibt weiter: „Leute … es wird bald GROSSARTIGE News geben, seid gespannt“.

Wie die Kommentare der Fans verraten, sind viele von ihnen vor Vorfreude auf den Song schon völlig aus dem Häuschen. Doch auch in Bezug auf das Outfit der Sängerin sind sie voll des Lobes. „Mega Vorfreude und wow, was ein mega schönes Bild von dir“, schreibt ein Follower. Ein weiterer User schreibt: „Anna, du siehst gut aus in diesem Outfit, gefällt mir. “