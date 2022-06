Von „wunderschön“ bis „lebende Legende“: Schlagerfans feiern Poolfotos von Anna-Carina Woitschack

Von: Jonas Erbas

Bevor es in den kommenden Tagen für Anna-Carina Woitschack wieder auf die Bühne geht, entspannt die Schlagersängerin bei bestem Wetter im Pool (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Anna-Carina Woitschack

Anna-Carina Woitschack stehen aufregende Wochen bevor: Bereits kommenden Sonntag ist die Schlagersängerin etwa beim „Immer wieder sonntags“-Auftakt dabei. Bei bestem Wetter nutzte die 29-Jährige deswegen das Pfingstwochenende, um am Pool noch einmal ordentlich zu entspannen.

Rust - Am 12. Juni startet „Immer wieder sonntags“ in die neue Saison und für Anna-Carina Woitschack bedeutet das: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die Schlagersängerin tritt regelmäßig in der ARD-Unterhaltungssendung, die seit 2005 von ihrem Ehemann Stefan Mross moderiert wird, auf und hilft ihrem Liebsten vor und hinter den Kulissen. Das freie Pfingstwochenende nutzte die 29-Jährige deshalb, um am Pool noch einmal fleißig Energie zu tanken.

Anna-Carina Woitschack entspannt am Pool – Schlagerstar begeistert Fans mit Instagram-Schnappschüssen

Wer bei warmem Sonnenschein etwas Abkühlung sucht, kommt selten an einem Tag am Pool vorbei. Auch Anna-Carina Woitschack zog es am Pfingstsonntags ins kühle Nass. Von dort meldete sich die Schlagersängerin in einem schicken Bikini im kunterbunten Batik-Look via Instagram bei ihren Fans und grüßte ihre fast 89.000 Follower recht herzlich.

Ihre Pfingstgrüße direkt vom Pool kamen bei ihrer Community – wie gewohnt – bestens an: „Wie wunderschön der Bikini ist, der passt so gut zu dir“, schwärmte eine Nutzerin, ein anderer wünschte der „lebenden Legende Anna-Carina Woitschack“ ebenfalls „frohe Pfingsten und [eine] wunderschöne und erholsame Zeit am Pool“. Die „kleine Auszeit“ habe sich die Schlagersängerin „absolut verdient“.

Anna-Carina Woitschack steht Woche voller Termine bevor – prominente Follower feiern Poolfotos

Auch von prominenter Seite erntete die 29-Jährige viel Zuspruch für ihre gekonnt in Szene gesetzten Poolfotos: „Nice“, lobte Schlagerkollege Art Garfunkel jr. die Bilder der einstigen „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidaten, während Hansa-Rostock-Rechtsaußen Nik Omladič begeistert vom „so schönen Wasser“ war.

Für ihre Poolfotos erntete Anna-Carina Woitschack bei Instagram allerlei Zuspruch © Screenshot/Instagram/Anna-Carina Woitschack

Tatsächlich hat sich Anna-Carina Woitschack ihre kurze Ruhepause redlich verdient, denn diese Woche wird die Schlagersängerin nicht nur bei „Immer wieder sonntags“ zu sehen sein, sondern absolviert am Samstagabend zuvor noch eine Liveshow im Prechtal. Ganz so harmonisch läuft es in der Schlagerwelt allerdings nicht immer ab – jüngste schimpfte Ex-Schlagerstar Christian Anders, Helene Fischer könne „nicht singen“. Verwendete Quellen: instagram.com/anna.carina.woitschack