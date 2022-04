„Wunderschön“: Marie Reim begeistert Fans mit neuem Schwarz-Weiß-Bild

Schlagersängerin Marie Reim begeisterte ihre Instagram-Follower mit einem neuen Selfie (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Marie Reim & Bildagentur Monn/Imago

Sie könnte auch Model sein! Schlagersängerin Marie Reim bringt ihre Fans mit einem Schwarz-Weiß-Schnappschuss auf Instagram zum Schwärmen.

Köln – Die Schlagermusik wurde ihr in die Wiege gelegt: Als Tochter von Michelle (50) und Matthias Reim (64) hat Marie Reim (21) die besten Voraussetzungen, um in der deutschsprachigen Musikbranche erfolgreich zu werden. Und wie sie jetzt auf Instagram beweist, könnte die Nachwuchsmusikerin auch locker als Model durchstarten. Mit einem klassischen Schwarz-Weiß-Porträt begeistert sie in dem sozialen Netzwerk ihre Follower. Das Bild lässt außerdem die erstaunliche Ähnlichkeit zu ihrer Mutter Michelle erkennen.

Der Schnappschuss zeigt Marie in einem schwarzen Rollkragen-Shirt, ihr blondes Haar trägt sie zurückgekämmt in einem Zopf. Ein dramatischer Lidstrich lässt ihre großen Augen leuchten, während die Sängerin als einzige Schmuckstücke dezente Ohrringe trägt. Zu dem Bild schreibt der angehende Schlagerstar auf Instagram: „Schöne Woche! Ihr hört jetzt wieder mehr von mir.“

Marie Reim bringt ihre Instagram-Follower mit dem Schwarz-Weiß-Foto zum Schwärmen

Das klassische Schwarz-Weiß-Bild kommt bei der Fangemeinde des Nachwuchstalents gut an. In der Kommentarspalte von Marie Reims Beitrag überschlagen sich die Instagram-Nutzer mit Komplimenten für ihr Aussehen. „Wunderschön“, schreibt beispielsweise ein User, während einer anderer findet: „Tolles Foto, hübsche Frau, tolle Sängerin!“ Über ihr Bühnen-Styling muss sich die 21-Jährige also zukünftig keine Sorgen machen.

Während Marie Reim ihre Fans über die sozialen Netzwerke regelmäßig in Sachen Karriere auf dem Laufenden hält, will sie nur ungern Details aus ihrem Privatleben preisgeben. Erst vor kurzem verriet das junge Talent zwar, dass es seit einiger Zeit glücklich vergeben ist, um wen es sich bei ihrem Partner handelt, will Marie allerdings vorerst nicht bekannt machen. Im Interview mit „Schlager des Monats“ sagte sie auf die Frage, ob sie ihren Freund bald offiziell vorstellt: „Das kann ich nicht sagen.“