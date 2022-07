„Wunderschön“: Vanessa Mai begeistert Fans mit ihrem Strandlook

„(no) lifeguard on duty“ schreibt die Schlagersängerin zu diesen Bildern © Instagram/Vanessa Mai

Vanessa Mai beweist auf Social Media immer wieder von neuem, dass sie nicht nur eine großartige Sängerin, sondern auch eine echte Fashionista ist. Zuletzt begeisterte sie mit einem Urlaubsoutfit.

USA – Vanessa Mai (30) hat auf Instagram fast eine Million Follower. Für eine Schlagersängerin ist das eine ziemlich stolze Summe, insbesondere da die Musikerin noch nicht jahrzehntelang im Geschäft ist. Doch Vanessa beweist auch immer wieder, dass sie nicht nur als Schlagerprinzessin so einiges auf dem Kasten hat. Erst vor kurzem interpretierte sie an der Seite von Rapper Sido (41) den Song „Happy End“ und wagte sich damit an das megabeliebte Genre Deutschrap. Dass ihr Idol ziemlich vielseitig ist, wissen Vanessa-Mai-Fans aber schon lange.

Auch in Sachen Mode hat die durchtrainierte Sängerin ein geschicktes Händchen. Ihre Outfits sind meist sportlich und sexy zugleich, ganz offensichtlich steht Vanessa Mai ziemlich auf die unter jungen Leuten sehr beliebten Streetwear-Marken. Auch ihr letztes Posting auf Instagram hat nichts mit musikalischen News zu tun: Das Bild zeigt Vanessa während ihres USA-Trips am Strand — und ihre Kleiderwahl lässt die Kommentarspalte mal wieder heiß laufen.

Mit einem sexy Strand-Schnappschuss begeistert Vanessa Mai ihre Follower auf Instagram

Auf mehreren Bildern posiert Vanessa Mai in ihrem neuen Beitrag am Strand. Dabei räkelt sie sich in knappen weißen „Diesel“-Shorts am Geländer eines Rettungsschwimmer-Häuschens. Ein schlichtes Pinkes Bikini-Oberteil unterstreicht den lässigen und sportlichen Style der „Wolke 7“-Interpretin. „(Kein) Rettungsschwimmer im Dienst“, schreibt Vanessa auf Englisch zu den sexy Schnappschüssen.

In der Kommentarspalte zeigen sich die Fans der Musikerin wie immer begeistert von den Bildern ihres Idols. „Du bist wunderschön und hast ein Herz aus Gold“, schreibt beispielsweise eine Userin unter die Fotos. Unzählige Herzchen- und Flammen-Emojis zeigen, wie begeistert ihre Instagram-Follower von Vanessas Look sind. Auf ihrem Social-Media-Account fanden sich zuletzt einige Fotos im ähnlichen Stil, die den US-Trip des Schlagerstars dokumentieren. „Liebe deine US vibes“, schreibt ein begeisterter Fan dazu. Ob Vanessa demnächst in Übersee Karriere machen will?