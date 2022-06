„Wundervoll“ bis „liebe es“: Royal-Fans feiern neue Frisur der Queen

Von: Annemarie Göbbel

Queen Elizabeth im neuen Look (li.) und mit dem Styling der letzten Jahrzehnte. © UPI Photo/i Images/Imago

Mit 96 Jahren trennt sich Queen Elizabeth erstmals von ihrem Zeitloslook, obwohl sie damit ihr klassisches Konterfei aufgibt. Royal-Fans finden äußerst lobende Worte für die neue Frisur.

London – Dass ausgerechnet die traditionsbewusste Queen Elizabeth II. (96) nach Jahrzehnten im Einheitslook für einen neuen Cut entscheidet, ist eine kleine Sensation. Vielleicht wollte die Regentin, die eben ihr 70. Thronjubiläum hinter sich gebracht hat, auch nur etwas sommerliche Frische verspüren. Doch den Fans entging die Typverwandlung nicht.

Queen Elizabeth II: Überrascht mit neuer Frisur nach Platin-Jubiläum

Auf zwei neuen Instagram-Beiträgen des Buckingham-Palastes zeigt sich die Queen im neuen Look. Sowohl der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (66), als auch Margaret Beazley (79), die Gouverneurin von New South Wales, hatten bei den Audienzen nach dem Thronjubiläum als Erste das haarige Vergnügen, den frischen Look der Regentin hautnah zu erleben.

Da weder die Monarchin noch der Palastsprecher mit einer Silbe auf das neue Erscheinungsbild eingingen, war es den Royal-Fans überlassen, die Überraschung am gekrönten Haupt zu bemerken und zu kommentieren. Das erfreulich fitte Auftreten der Queen ohne Gehstock bis zur Würdigung der neuen Frisur und ihres hinreißenden Outfits – die Beobachter waren sich in ihrer Begeisterung schnell einig.

„Liebe es“ bis „wundervoll“: Fans feiern neuen Haarstyle der Queen

„Oh, sie war beim Friseur“, bemerkt eine Instagram-Nutzerin. Eine anderer schreibt: „Ich liebe den neuen Hairstyle der Queen“. Zahlreiche andere kommentierten mit Herzchen in allen Farben und Vervielfachungen, um ihrer Zustimmung Ausdruck zu verleihen.

Die Fans kommentierten fleißig die beiden Treffen der Queen im neuen Look. © Instagram/theroyalfamily

Sollte die Queen, wie „Dailymail“ verlauten ließ, planmäßig und ihren Wünschen entsprechend fit genug sein, um die jährliche Reise nach Schottland zur Holyrood-Woche anzutreten, dürften bald mehr Bilder der neu frisierten Regentin im Umlauf sein. Verwendete Quellen: people.com, dailymail.co.uk, Instagram