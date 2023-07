Er wurde 53 Jahre alt: Trauer um Ballermann-Star Sascha Loudovici

Trauer um Sascha Loudovici: Der Ballermann-Star ist mit 53 Jahren verstorben. Kollege Mickie Krause zeigt sich „geschockt“.

Mallorca – Ballermann-Star Sascha Loudovici ist tot. Der ChaosTeam-Sänger soll im Alter von 53 Jahren gestorben sein. Er wurde leblos in seinem Auto aufgefunden. Woran Loudovici starb, ist nicht bekannt. Seine Ballermann-Kollegen trauern um ihren Wegbegleiter.

Micki Krause teilt emotionalen Post und gedenkt Sascha Loudovicis

Mickie Krause (53) schreibt auf Facebook zu einem Bild des Verstorbenen: „Heute vor einer Woche hast Du mir zum Geburtstag gratuliert. Du sagtest: ‚Wir werden gemeinsam alt. Mickie, die Zeit vergeht, wir werden älter, aber egal! Wir kämpfen uns durchs Alter und wir fühlen uns so alt, wie wir sind! Wir wissen ja jetzt alle, wie wichtig Gesundheit ist! Lass uns einfach weiter Spaß haben am Leben! Wir freuen uns und irgendwann werden wir uns wiedersehen!‘ Heute erreicht mich die traurige Nachricht, dass Du nicht mehr lebst!“

Weiter heißt es in Krauses Post: „Sascha, du warst so ein feiner Kerl. Wir kannten uns seit 1998, haben gemeinsam auf der Bühne gestanden, sind Boot gefahren, hab auf Eurer Hochzeit gesungen, hatten gemeinsame Hits, ganz viel Spaß am Leben, ...! Du warst einer der umtriebigsten Menschen, die ich kannte. Ich bin immer noch geschockt!“ Am Ende schreibt der Sänger: „Mach‘s gut mein Freund! Du wirst fehlen. Ruhe in Frieden! Dein Freund Mickie“.

ChaosTeam-Partner fühlt sich „leer“

Eigentlich hätte Sascha zusammen mit seiner Band im Juli beim „Schlagermove“ auftreten sollen. Sein ChaosTeam-Partner DJ Jemmy (45) sagte laut bild.de nach der Nachricht vom Tod des Sängers: „Wir kennen uns seit 23 Jahren. Ich fühle mich leer, bin geschockt und fassungslos. Ich verliere meinen besten Freund.“

Dem Blatt zufolge absolvierte Sascha Loudovici in seiner Karriere fast 2000 Auftritte, weitere Shows waren für die kommenden Monate geplant. Hits wie „Wir sind die Kinder vom Süderhof", oder „Orange trägt nur die Müllabfuhr" mit Mickie Krause machten ihn und seinen Kollegen bekannt.