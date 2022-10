„Wurde mir zu viel“: Vanessa Mais Abrechnung mit der Schlagerwelt

In wenigen Tagen wird die neue Doku von Vanessa Mai veröffentlicht werden. Diese zeigt kritische Einblicke hinter die Kulisse der Schlagerwelt und wie die Sängerin mit dieser abrechnet. (Fotomontage) © IMAGO/Panama Pictures & IMAGO/Future Image

In wenigen Tagen wird die neue Doku von Vanessa Mai veröffentlicht werden. Diese zeigt kritische Einblicke hinter die Kulisse der Schlagerwelt und wie die Sängerin mit dieser abrechnet.

Stuttgart - Seit 2018 wird Vanessa Mai (30) schon von einem Fernsehteam begleitet. Das Warten hat jedoch bald ein Ende, denn am 22. Oktober erscheint endlich ihre dreiteilige Doku-Reihe „Vanessa Mai – MAI time is now“. Diese wird um 23:55 Uhr im Ersten ausgestrahlt und anschließend auch in der ARD-Mediathek und auf YouTube zu sehen sein. So habe man die Sängerin noch nie gesehen, erzählt sie selbst aufgeregt auf der Premiere der Doku, die am 15. Oktober in Stuttgart stattgefunden hat. Bei der Premiere wurde bereits klar, dass Vanessa Mai mit ihren Aussagen für ordentlich Wirbel in der Schlagerwelt sorgen wird.

Auf Instagram teilte sie nämlich ebenfalls Ausschnitte von der Premiere mit ihren Fans. „Aber wenn dann noch hinzukommt, dass es da Leute gibt, die Einfluss nehmen und im Hintergrund die Strippen ziehen, das wurde mir irgendwann einfach zu viel. Ich habe dann irgendwann den Spaß verloren.“, hört man Vanessa in diesen sagen. Nicht nur die Musikerin scheint also das Ausstrahlungsdatum kaum abwarten zu können, sondern auch die Fans können bei solchen spannenden Ausschnitten bereits mehr als gespannt sein. Bei Instagram hat die Musikerin bereits einen Timer bis zur Veröffentlichung in ihren Highlights zur Doku gepostet.

In neuer Doku-Reihe rechnet Vanessa Mai mit der Schlagerwelt ab

Vanessa reflektiert vor allem auch die Anfänge im Schlagerbusiness: „Ich wollte das alles machen. Aber ich wollte es frei machen, ohne die ganzen Einschränkungen.“ Sie spricht über die Achterbahnfahrt ihrer Karriere, aber vor allem wird deutlich, dass es ihr wichtig ist endlich eine Stimme zu haben. „Es waren so viele Dinge nicht ausgesprochen, jetzt wird es endlich ausgesprochen“, erzählt die Sängerin.