Wutausbruch bei „Die Geissens“: Robert kocht, weil sein 200.000-Euro-Lambo zerstört wurde

Von: Sarah Wolzen

Teilen

In der neuen Folge von „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ platzt Familienoberhaupt Robert Geiss der Kragen. Weil sein Lamborghini plötzlich einen Platten hat, beschleicht ihn ein böser Verdacht.

Monaco - Will etwa jemand den Geissens schaden? Eigentlich fing die neue Folge ihrer Doku-Soap „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“ so gut an für Carmen (57), Robert (59) und ihre beiden Töchter Davina (19) und Shania (18).

Lamborghini der Geissens hat einen Platten - Pech oder Sabotage?

Gemeinsam wollte die Familie einen Ausflug zum – wie könnte es auch anders sein – Shoppen machen. Doch im Fuhrpark angekommen, erwartet die Geissens eine böse Überraschung: Ihr Lamborghini Urus hat einen Platten! Man könnte es als Pech abtun, würden sich die Zwischenfälle mit den Geiss‘schen Luxuswägen in letzter Zeit nicht häufen. Erst kürzlich ärgerte sich „Jetset“-Interpretin Carmen über mysteriöse Beulen an ihrem Auto, nun der platte Lambo - kann das noch Zufall sein?

Bikinis, Luxus, Mode: Die schönsten Bilder der Geissens-Töchter Shania und Davina Geiss Fotostrecke ansehen

Robert kann es nicht fassen. Hat sich etwa jemand absichtlich an seinem 200.000-Euro-Wagen zu schaffen gemacht? Der Reifendienst soll aufklären, ob es sich wirklich um mutwillige Zerstörung handelt. „Wenn da einer reingestochen hat, müssen wir hier Trouble machen“, ruft der Selfmade-Millionär wutentbrannt.

Die Geissens können es nicht glauben: hat sich etwa jemand an ihrem Lamborghini zu schaffen gemacht? © RTL+

Lamborghini-Platten versaut den Geissens die Shoppingtour

Auch Carmen ist ob des Schadens an ihrer Luxuskarosse sichtlich bekümmert. „Die ganze Felge ist kaputt … alles am Arsch“, regt sich die 57-Jährige auf. Eine Sache ärgert auch Familienvater Robert besonders: „Es ist ärgerlich, dass das heute passiert, weil in den Urus passt natürlich am meisten rein und das ist genau das, was wir heute brauchen!“

Die Geissens begannen ihre TV-Karriere nicht bei RTL2 Seit 2011 können Fans von Carmen und Rooobert deren Alltag im Luxusleben bei „Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie“ auf RTL2 verfolgen. Doch was viele nicht wissen: zuerst waren sie in der Vox-Show „Goodbye Deutschland“ zu sehen, stiegen jedoch bald wieder aus – aus einem bestimmten Grund.

Beim Shopping läuft es für „Roberto Geissini“ zuletzt sowieso nicht ganz wie gewohnt. Kürzlich konnte er in einem Dubaier Einkaufszentrum seine Rechnung nicht bezahlen – „mein Geld geht zur Neige“, war der 59-Jährige entsetzt. Verwendete Quellen: RTL+