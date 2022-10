Mit Wuschelhaaren und Bademantel: Florian Silbereisen Backstage beim Schlafen erwischt

Von: Lisa Klugmayer

Teilen

Florian Silbereisen steht regelmäßig vor einem Millionen-Publikum auf der TV-Bühne. Was der Schlagerstar vor seinen Auftritten macht? Schlafen und Bananen essen.

Leipzig - Am vergangenen Samstag (22. Oktober 2021) moderierte Florian Silbereisen „Das große Schlagerjubiläum“. Die ARD-Show war dabei eine ganz besondere, weil es seine 100. Feste-Show war. Stolze 4,74 Millionen Fans verfolgten das Schlager-Spektakel im TV. Doch was macht Florian Silbereisen eigentlich unmittelbar vor seinen Shows? Die überraschende Antwort: Schlafen und Bananen essen.

Mit Wuschelhaaren und Bademantel: Florian Silbereisen Backstage beim Schlafen erwischt

Regelmäßig steht Florian Silbereisen für seine Schlagershows auf der Bühne. Der BILD-Zeitung gewährte der Moderator nun einen Blick in seine Garderobe. Backstage sei es ungewohnt still gewesen, denn der Schlagerstar legt noch ein Last-Minute-Nickerchen ein. Mit Schlafmaske und im Bademantel hat er es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht - und das anderthalb Stunden vor der Sendung.

Florian Silbereisen steht regelmäßig vor einem Millionen-Publikum auf der Bühne. Was der Schlagerstar vor seinen Auftritten macht? Schlafen. (Fotomontage) © IMAGO/osnapix & Instagram/Florian Silbereisen

Als er wach wird, wuschelt sich Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, erstmal verschlafen durch seine Haare. Dann verrät er, dass das Schläfchen zu seinem Ritual gehört, dass vor jeder Show dazugehört. „Vor jeder Sendung lege ich mich gegen 18:30 Uhr nochmal eine halbe Stunde in meiner Garderobe hin. Ich döse dann etwas, manchmal schlafe ich aber auch richtig ein“, erzählt er. „Dabei darf eine Schlafmaske nicht fehlen, da es ja meistens noch hell ist“.

Florian Silbereisen moderiert nur: Schlagerstar vertraut seinem Team voll und ganz Schon beim MDR-Riverboat Anfang Oktober verriet Florian Silbereisen, dass er vor seinen TV-Auftritten schläft. Nicht einmal zu den Redaktionsbesprechungen geht der Schlagerstar: „Ich lasse das alles ausfallen“. Während also Backstage alle „in Hektik umherkurven und das alles zu organisieren“, versucht Florian Silbereisen zu Ruhe zu kommen. „Ich halte mich aus allem raus. Ich vertraue da all den Menschen, die das toll vorbereiten und ich bin dann, der es am Ende dann präsentiert“, so Florian Silbereisen ehrlich.

Kartoffel, Bananen und Energy-Drink: So kommt Florian Silbereisen durch seine Schlagershows

Dieser 30-minütige Power-Schlaf gibt ihm einen Energieschub und danach fühle er sich noch fitter. Danach gehts für Florian Silbereisen in die Maske. Vor der Show verzichtet der Schlagerstar außerdem auf zu viel Essen. Am Samstag hätte es vor seinem Schlagerjubiläum eine Kartoffel und eine Banane gegessen. Für den zusätzlichen Energie-Kick gibt es dann zusätzlich noch „einen Energy-Drink“, so Silbereisen abschließend.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Am Samstag mit dabei war auch Nena. Und das, obwohl sie in den letzten zwei Jahren mit fragwürdigen Aussagen über die Corona-Pandemie negativ auf sich aufmerksam gemacht hat. Im Netz sorgt Nenas Performance beim Schlagerjubiläum von Florian Silbereisen für wütende Stimmen. Verwendete Quellen: bild.de, MDR-Riverboat