„Asozial!“: Anna Ermakova fliegt im Privatjet – Fans schäumen vor Wut

Teilen

Seit ihrem Sieg bei „Let’s Dance“ ist Anna Ermakova ständig auf Reisen. Ein Flug im Privatjet sorgte jetzt jedoch für Diskussionen im Netz.

London – Mit ihrem Tanztalent begeisterte sie bei „Let’s Dance“ Zuschauer und Jury gleichermaßen und als Model macht sie seit Jahren Laufstege weltweit unsicher. Keine Frage, die Karriere von Anna Ermakova (23) hat gerade in letzter Zeit so richtig Fahrt aufgenommen. Dass die Tochter von Tennislegende Boris Becker (55) andauernd von Termin zu Termin reist, ist auf ihrem offiziellen Instagram-Account gut dokumentiert. Doch der Jetset-Lifestyle sorgt auch immer wieder für Kritik.

„Kopf in den Wolken“: Anna Ermakova reist im Privatjet

Mit einem neuen Beitrag löste Anna Ermakova unlängst hitzige Diskussionen in den Kommentaren aus. Denn auf den Fotos ist die „Let’s Dance“-Siegerin in einem Privatjet zu sehen. Die Schnappschüsse zeigen Anna auf den gemütlichen Ledersitzen der Propellermaschine und durfte sogar einen Blick ins Cockpit werfen. Zu der Instagram-Bildreihe schrieb sie auf Englisch: „Kopf in den Wolken!“

Bikinis, High Heels, Lederlook: Die aufregendsten Outfits von Boris Beckers Tochter Anna Ermakova Fotostrecke ansehen

Anna Ermakova wird von der Netzgemeinde für ihren Luxus-Lifestyle kritisiert

Der Flug im Privatjet hat Anna Ermakova seit der Veröffentlichung ihres Beitrags so einiges an Kritik eingebracht. Denn zahlreiche Instagram-User haben kein Verständnis für den ausschweifenden Lebensstil der 23-Jährigen. Insbesondere mit Blick auf die Klimakrise sollte sich Anna der Meinung vieler nach überlegen, ob sie zukünftig nicht doch lieber einen Platz im Liniencharter buchen wolle. „Sind zwar schöne Bilder. Aber heutzutage mit Privatflugzeug zu fliegen ist echt asozial! Thema Umweltschutz“, kommentierte ein User erbost.

Ein anderer findet: „Das ist Klimaschutz – wir fliegen durch die Weltgeschichte mit einem Fluggast. Sorry. Ich finde Anna sehr sympathisch. Durch ‚Let’s Dance‘ konnten wir alle ihre Sympathie spüren. Doch wir befinden uns mehr denn je im Klimawandel und wir müssen umdenken. Gerade diese Generation muss mithelfen.“ Ob sich Anna Ermakova die Kritik ihrer Follower zu Herzen nehmen und ab jetzt in der Holzklasse reisen wird? In Deutschland ist das junge Model jedenfalls schon bald wieder: Während andere Promis beim „Let‘s Dance“-Tourstart ersetzt werden müssen, ist die 23-Jährige von Anfang an dabei. Verwendete Quellen: instagram.com/annaermakova1