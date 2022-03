Xavier Naidoo: Chef des Mannheimer Capitols packt über Sänger aus

Chef des Mannheimer Capitols packt über Xavier Naidoo aus. © Uwe Anspach/dpa

Während es in letzter Zeit eher ruhig um Xavier Naidoo geworden ist, melden sich alte Weggefährten zu Wort. Lesen Sie, was Thorsten Riehle, Leiter des Capitols, zu sagen hat.

Thorsten Riehle ist seit 1997 Chef des Capitols in Mannheim und sogar noch länger mit Xavier Naidoo befreundet. Die beiden Männer haben zusammen ihre Karrieren begonnen, sangen davor schon im Gospel-Chor. Mittlerweile hat sich der Sänger aber zu einem Verschwörungsideologen entwickelt, der seine krude Weltansicht zusammen mit Fake-News über Telegram veröffentlicht. In einem Interview wird der langjährige Weggefährte Riehle zum ehemaligen Sohn Mannheims und dessen Skandalen befragt. Die Antwort sagt viel über den Musiker aus – denn niemand aus Naidoos Umfeld sei davon überrascht gewesen.

Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie 2020 fällt Xavier Naidoo damit auf, dass er Verschwörungsmythen und Fake-News auf Telegram verbreitet. Es geht um unter anderem um Kinder folternde Eliten, die flache Erde und die Besetzung Deutschlands. (dh) MANNHEIM24* ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.