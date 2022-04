Xavier Naidoo: Comedian Bülent Ceylan freut sich über seinen Sinneswandel

Xavier Naidoo entschuldigt sich für seine Skandale. (Symbolfoto). © picture alliance/dpa

Xavier Naidoo und Bülent Ceylan stammen beide aus Mannheim. Durch Naidoos Skandale bricht der Kontakt aber ab. Lesen Sie hier, wie der Comedian die Entschuldigung des Sängers reagiert:

Die beiden Mannheimer Xavier Naidoo und Bülent Ceylan verbindet mehr als nur ihre Heimatstadt. Über viele Jahre hinweg sind sie Freunde gewesen und haben sogar Weihnachten zusammen gefeiert. Als Naidoo jedoch in die Verschwörungs-Szene abtaucht, trennen sich die Wege der beiden Männer. Nach dem Entschuldigungs-Video des Sängers ist der Comedian über den Sinneswandel erfreut.

MANNHEIM24 verrät, was Bülent Ceylan über das Video von Xavier Naidoo sagt.

Denkt man an Promis aus Mannheim, fallen einem sofort Bülent Ceylan und Xavier Naidoo ein. Beide sind im ganzen Land als Aushängeschilder ihrer Stadt bekannt und tragen die kurpfälzische Mundart in die Welt hinaus. In den letzten Jahren haben sie die Wege der beiden Männer jedoch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. (dh)