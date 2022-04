Xavier Naidoo entschuldigt sich in Video – hatte er einen Sinneswandel?

Xavier Naidoo hat sich in einem neuen Video für seine kruden Aussagen und Verschwörungsmythen entschuldigt. Lesen Sie hier, was der Ukraine-Krieg damit zu tun hat:

Seit Jahren fällt Xavier Naidoo nur noch durch negative Schlagzeilen auf. Über Telegram verbreitet der Mannheimer Verschwörungsmythen über das Coronavirus, die Impfung, eine flache Erde und macht sogar mit Rechtsextremen Musik. Doch in den letzten Monaten ist es still um den Sänger geworden – bis jetzt. In einem Video – das er auf YouTube, Instagram und Telegram veröffentlicht – entschuldigt sich Xavier Naidoo für seine Entgleisung und distanziert sich sogar davon.

Der Mannheimer habe seine Fans, Freunde und Familie mit „verstörenden Äußerungen“ irritiert und sich bei seiner Suche nach der Wahrheit von Verschwörungserzählungen blenden lassen. (dh) *MANNHEIM24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.