„Kann mir vorstellen, dass er neue Musik hat“: Entschuldigte sich Xavier Naidoo, um wieder Platten zu verkaufen?

Was bezweckt Xavier Naidoo wirklich mit seiner öffentlichen Entschuldigung? Musikexperte Thomas Stein vermutet, dass der Sänger bald neue Musik veröffentlicht. © Sachelle Babbar via www.imago-images.de

Damit hatte keiner gerechnet: In einem Video distanzierte sich Xavier Naidoo (50) kürzlich von jeglichen Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus. In den vergangenen Jahren hatte der einst so beliebte Sänger für zahlreiche Skandale gesorgt, indem er mit Reichsbürgern und Querdenkern sympathisierte und sich rechtspopulistisch sowie antisemitisch äußerte. Außerdem hetzte er gegen Corona-Maßnahmen und verbreitete Verschwörungsmythen. In dem über drei Minuten langen Video gab sich der Söhne Mannheims-Star nun geläutert und entschuldigte sich öffentlich für sein vergangenes Verhalten.

Doch wie glaubwürdig ist das Statement von Xavier Naidoo wirklich? Musikmanager Thomas Stein (73) hat bereits mit dem Musiker zusammengearbeitet und analysiert im Gespräch mit der Bild-Zeitung, was hinter der öffentlichen Entschuldigung steckt. „Ich glaube, dass er nach damals nicht mit den Auswirkungen gerechnet hat und der Lawine, die da auf ihn zurollte. Er war ja vorher der deutsche Vorzeige-Popkünstler, der nahezu kritikfrei von allen angenommen wurde. Um sein negatives Image wieder loszuwerden, musste er sich wie ein Hund im Regen einmal schütteln, was er jetzt getan hat“, erklärt der Branchenexperte.

Gibt es bald neue Musik von Xavier Naidoo?

Bestes Beispiel: 2020 musste Xavier Naidoo nach umstrittenen Äußerungen seinen Sitz in der DSDS-Jury einbüßen. „Natürlich wird Xavier auch gemerkt haben, dass er in den letzten Jahren ausgegrenzt und geradezu verteufelt wurde“, fügt Thomas Stein hinzu. Will Naidoo mit seinem Video also lediglich sein Image aufpolieren? „Ich kann mir vorstellen, dass er auch neue Musik in der Hinterhand hat, die er zeitnah veröffentlichen will, um einen neuen Anfang zu machen“, spekuliert Stein. Eine neue Platte lässt sich natürlich schlecht verkaufen, wenn der Ruf so angeknackst ist wie der von Xavier Naidoo. Gut möglich also, dass der „Und wenn ein Lied“-Interpret hofft, dank seines Videos wieder zum gefragten Pop-Künstler zu werden.

Trotzdem denkt Thomas Stein nicht, dass Naidoos unerwartete Kehrtwende rein finanzieller Natur ist. „Dass er das aus wirtschaftlichen Gründen tut, würde ich ausschließen, denn er wird nach so vielen Jahren erfolgreich im Geschäft genug Rücklagen haben“, argumentiert der ehemalige DSDS-Juror.