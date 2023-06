Xenia Seeberg zeigt ihren neuen Freund

Xenia Seeberg fand auf Koh Samui ihre große Liebe. Jetzt zeigte die einstige „Verbotene Liebe“-Darstellerin erstmals ihren Partner Arne Langaskens. © Instagram / xenia_seeberg & Instagram / xenia_seeberg

Vor einigen Jahren zog es Xenia Seeberg nach Koh Samui. Dort hat sie scheinbar ein neues Liebesglück gefunden und stellt der Öffentlichkeit nun ihren Partner vor.

Koh Samui - Auf Instagram hat es Xenia Seeberg (56) schon angekündigt: Sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite! Zwar ist sie mit ihrem Freund Arne schon seit etwa einem Dreivierteljahr liiert. Öffentlich vorgestellt hat die Schauspielerin ihren Herzensmenschen aber erst jetzt – und zwar in einem Interview mit dem Privatsender RTL.

Reporter des Senders haben Xenia Seeberg auf der thailändischen Trauminsel Koh Samui getroffen. Dorthin ist die einstige „Verbotene Liebe“-Darstellerin 2021 gemeinsam mit ihrem Sohn Philip-Elias (17) ausgewandert. Im RTL-Interview erzählt sie, dass sie sich „nach langer, langer Zeit“ nun wieder in einer festen Beziehung befindet.

Kennengelernt haben sich Xenia und ihr jetziger Partner, der aus Belgien stammende c, über gemeinsame Freunde. Gleich bei ihrem ersten gemeinsamen Gespräch verstanden sich die beiden auf Anhieb. Nun möchte der medizinische Berater in Thailand mit Xenia ein neues Leben beginnen.

Xenia und Arne wollen zusammenziehen

Ursprünglich ist Xenia Seeberg ausgewandert, weil sich ihr Sohn in Thailand einer besonderen Ayurveda-Behandlung für seine Wachstumsstörung unterziehen konnte. Er besuchte in Bangkok die Schule und hat dort mittlerweile schon sein Abitur abgelegt. Dass seine Mama in der neuen Heimat ganz nebenbei noch die große Liebe findet, hatte wohl niemand vorhersehen können.

Nun wollen sich Xenia und ihr Arne nach einer gemeinsamen Bleibe auf Koh Samui umschauen. Für beide gibt es keinen Grund, mit dem Zusammenleben zu warten. Die Schauspielerin meint dazu: „Festzustellen, wie schnell die ganze Zeit doch verfliegt – das lässt einen zu der Schlussfolgerung kommen, dass man so zeitnah wie möglich das Leben so leben sollte, wie man es gerne lebt.“ Verwendete Quellen: Instagram / xenia_seeberg