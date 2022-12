XL-Gürtel und Leder-Leggings: Melissa Naschenweng verzaubert Fans mit Schwarz-Weiß-Look

Die Schlagersängerin Melissa Naschenweng (32) postete nun ein Foto von sich auf Instagram, auf dem sie sich in einem sexy Outfit zeigt. Die 32-Jährige ist auf einem Spiegel-Selfie in einem Hotelzimmer zu sehen, wie sie vor ihrem Bett steht. Sie trägt eine hautenge, schwarze Leder-Leggins. Außerdem hat sie ein tief ausgeschnittenes weißes Kleid über einem schwarzen Pullover mit Ärmeln an. Ein besonderes Highlight ihres Schwarz-Weiß-Looks ist der breite Ledergürtel um ihre Taille.

Die blonden Haare trägt Melissa Naschenweng hochgesteckt, doch ihr Pony fällt ihr leicht ins Gesicht. Zu dem Outfit kombiniert sie eine goldene Kette und schwarz lackierte Fingernägel. Sie trägt keine Schuhe und überkreuzt ihre Beine auf dem Bild. Das Foto kommt sehr gut an, denn auf dem Bild betont die Sängerin deutlich ihre schlanke Figur. Unter das Foto schreibt Melissa Naschenweng: „Sweet dreams“.

Fans von Melissa Naschenweng sind begeistert von dem Schwarz-Weiß-Foto

Die Fans der 32-Jährigen lieben das Outfit und die sexy Pose der Blondine. Jemand kommentiert: „Schickes Outfit!“, und ein anderer Fan schreibt: „Wow, siehst du umwerfend schön aus“. Weitere Follower meinen in den Kommentaren: „Echt bezaubernd!“, oder auch „Für mich bist du einfach die schönste Schlagersängerin!“ Der ungewöhnliche Schwarz-Weiß-Look der 32-Jährigen scheint also richtig gut anzukommen.