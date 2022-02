Florian Silbereisen: Line-up vom Schlagerfest XXL nun offiziell - Giovanni Zarrella ersetzt

florian-silbereisen-schlagerfest-xxl-giovanni-zarrella.jpg © IMAGO / Future Image & IMAGO / STAR-MEDIA

Schlagerfans freuen sich auf das Highlight des Jahres: Florian Silbereisens XXL-Schlagerfest. Für einige sorgt eine Nachricht nun für Enttäuschung. Einige Stars werden umbesetzt, so auch Giovanni Zarrella.

Köln - Nachdem das XXL-Schlagerfest von Florian Silbereisen 2020 coronabedingt ausfallen musste, geht der Schlagerstar nun bald endlich auf Tour. Und das macht er natürlich nicht alleine: Bereits 2020 standen einige Gäste fest, darunter auch Giovanni Zarrella. Nun gibt es eine „Umbesetzung“.

Schlagerfest XXL mit „Neubesetzung“

Noch immer werden Christin Stark, Jürgen Drews, DDC Breakdancer, Marianne Rosenberg und weitere bereits genannte Künstlern mit am Start sein. Jedoch sorgt eine Art „Umbesetzung“ bei manchen Fans für Enttäuschung. Giovanni Zarrella war schon beim „Schlagerbooom“ nicht mit dabei. Auch bei dieser Tour werden ihn Fans nicht miterleben dürfen. Aus „privaten terminlichen Gründen“ musste der Schlagerstar absagen. Immerhin wurde mit Ramon Roselly ebenbürtiger Ersatz gefunden. Ein weiteres Highlight soll der Auftritt der Band BRENNER werden. Diese soll einen guten Ersatz für die Absage der bekannten Stars darstellen. Erstaunlich dabei ist jedoch, dass die Band die neue Sängerin für den 22. Oktober angekündigt hatte, aber dennoch nicht beim „Schlagerbooom“ mit dabei war.

Sonja Liebing fehlt auf Plakat

Für viele Sänger wurde Ersatz gefunden. Jedoch fehlt der Name von Sonja Liebing auf dem neuen Plakat ganz. Bereits damals sorgte es für Unruhe, dass Sonja Liebing genau am selben Tag der Show „Schlagerbooom“ in Krefeld eine Show organisierte. Sonja Liebling wird auf der Tour nicht einmal einen Act performen, ihr Name fehlt komplett. Fans hoffen, dass es in den kommenden Tagen dafür eine Erklärung geben werde.