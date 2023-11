Yeliz Koc hat Streptokokken: Fällt sie bei „Promi Big Brother“ aus?

„Promi Big Brother“ geht bald wieder los. Auch Yeliz Koc soll dabei sein, doch sie kämpft mit Streptokokken. Kann der TV-Star noch teilnehmen?

Köln – In etwas mehr als einer Woche startet wieder „Promi Big Brother“. Zu den Stars, die in diesem Jahr in den TV-Container ziehen, gehört auch die Reality-TV-erfahrene Yeliz Koc (30). Doch seit Wochen leidet der TV-Star unter Halsschmerzen – und nun ist auch der Grund dafür bekannt. Koc hat Streptokokken. Wird sie bis zum geplanten Einzug wieder gesund?

Wegen Streptokokken nicht bei „Promi Big Brother“? Yeliz Koc gibt Entwarnung

„Ich bin heute das erste Mal nach Wochen ohne Halsschmerzen wach geworden. Und ich wusste gar nicht mehr, wie gut sich das anfühlt“, erzählt Koc am heutigen 7. November in ihrer Instagramstory. Mehrfach sei sie beim Arzt gewesen und habe nur den Rat bekommen: „Hören Sie mit dem Rauchen auf. Es liegt an den Zigaretten.“ Dann sei jedoch endlich ein Abstrich gemacht worden und seit gestern habe sie das Ergebnis, „dass ich Streptokokken habe“.

Noch dazu habe sie am Wochenende eine Bindehautentzündung gehabt, wie Koc erzählt. Sie habe dann auch direkt mit der Einnahme eines Anitibiotikums begonnen, das sie nun eine Woche lang nehmen müsse. „Die erste Tablette hat schon geholfen“, meint die 30-Jährige.

Sie sei „einfach so froh, dass ich jetzt weiß, was los ist – und ich auch gesund ins Haus einziehen kann“. Gegen die Bindehautentzündung nehme sie Augentropfen und es sei „schon wieder alles weg“. Sie wolle sich nun „die letzten Tage, bevor es losgeht, nochmal richtig auskurieren und dann gesund ins Haus ziehen“. Ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ steht also nichts mehr im Wege.

Mit Peter Klein und Patricia Blanco: Neue „Promi Big Brother“-Staffel startet am 18. November

Die 2023-Ausgabe von „Promi Big Brother“ startet offiziell am 20. November in Sat.1. Schon zwei Tage zuvor, ab dem 18. November um 18 Uhr, beginnt auf Joyn ein 24-Stunden-Livestream. Neben Koc ziehen dann unter anderem Iris Kleins (56) Ehemann Peter Klein (56), Reality-Star Patricia Blanco (52), Spielerfrau Dilara Kruse (35) und Ex-“Bachelor“ Dominik Stuckmann (31) ein.

Yeliz Koc hat Streptokokken. Fällt ihre Teilnahme bei „Promi Big Brother“ deshalb ins Wasser? © SAT.1; Screenshot/Instagram/_yelizkoc_ (Fotomontage)

Am Dienstag (7. November) kämpft derweil das ehemalige „Bachelor“-Pärchen Marco Cerullo (34) und Christina Grass (35) um einen Platz bei „Promi Big Brother“ – doch nur einer von ihnen wird es in die Show schaffen. Verwendete Quellen: Instagram/Yeliz Koc, Sat.1