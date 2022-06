„Ich liebe nur Mama“: Yeliz Koc verspottet Jimi Blue Ochsenknechts neues Tattoo

Von: Claire Weiss

Yeliz Koc kommentiert das neue Tattoo ihres Ex Jimi Blue © Instagram/Yeliz Koc & Instagram/Jimi Blue

Kürzlich zeigte Jimi Blue Ochsenknecht sein neues Liebestattoo. Anstatt an seine Ex-Freundin Yeliz Koc erinnert das Cover-up nun an seine neue Flamme, Laura. Yeliz kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Zwischen Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht schien es die große Liebe zu sein. Immerhin haben die beiden mit Snow Elanie ein Kind zusammen. Doch die Liebe zerbrach noch vor der Geburt des Mädchens. Jimi Blue hat inzwischen längst eine neue Freundin.

Jimi Blue Ochsenknecht übersticht Liebestattoo

Klar, dass auch das alte Tattoo weichen musste. Auf seinem Unterarm hatte der „Wilde Kerle“-Schauspieler nämlich einen Morsecode verewigt, der ihn an seine Yeliz erinnerte. Kürzlich ließ es das Tattoo aber überstechen: Mit einem Motiv für seine neue Freundin Laura.

Statt des Morsecodes trägt er nun die Worte „If lost please return to Laura“ (dt.: „Bei Verlust bitte an Laura zurückgeben“). Auch Yeliz hat davon Wind bekommen und lässt die neue Tätowierung ihres Ex nicht unkommentiert.

Über Jimi Blues neues Motiv kann Yeliz nur lachen

In ihrer Story teilt die Dunkelhaarige ein Foto von Jimi Blues Unterarm samt neuem Tattoo, doch es ist durchgestrichen. Darüber steht „Property of Maria“ (Eigentum von Maria) und wiederum obendrüber „Belongs to Jessica“ (Gehört Jessica) - beides ebenfalls durchgestrichen. Triumphierend darüber steht: „Ich liebe nur MAMA“. Das Bild trägt den Titel „Jimi‘s Arm nach einem Jahr“.

Bei „Kampf der Realitystars“ sprach Yeliz Koc ganz ehrlich über ihre Schwangerschaft. Sie offenbart: „die schlimmste Zeit meines Lebens!“ Verwendete Quellen: Instagram/Yeliz Koc, Instagram/Jimi Blue