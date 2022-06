„Jimi hat mich erst ignoriert“: Yeliz Koc über das erste Aufeinandertreffen nach „Kampf der Realitystars“

Yeliz Koc und Jimi Blue haben gemeinsam Tochter Snow Elanie. (Fotocollage) © dpa/dpa-Zentralbild/Kira Hofmann und Screenshot Instagram/_yelizkoc_

Wiedersehen nach „Kampf der Realitystars“: Yeliz Koc verriet, wie ihr Treffen mit Jimi Blue Ochsenknecht war. Die Beauty enthüllte, dass sie von ihrem Ex zunächst ignoriert wurde.

Thailand – So verlief ihr erstes Aufeinandertreffen nach ihrem „Kampf der Realitystars“-Auftritt! Yeliz Koc (28) nimmt aktuell an dem RTL2-Format teil und brachte ihre und Jimi Blue Ochsenknechts (30) gemeinsame Tochter Snow Elanie mit nach Thailand. Die

einstige „Bachelor in Paradise“-Teilnehmerin wurde von ihrer Familie begleitet, die sich während der Dreharbeiten um ihren Nachwuchs kümmerte. Und auch Jimi reiste extra an, um seine Tochter wiederzusehen und sich um sie zu kümmern.



In einem exklusiven Interview mit „Promiflash“ erzählte die „Playboy“-Schönheit jetzt, wie ihr erstes Aufeinandertreffen nach den „Kampf der Realitystars“-Dreharbeiten mit dem Vater ihrer kleinen Tochter verlief. Dabei enthüllte sie, dass sie von dem „Diese Ochsenknechts“-Star zunächst jedoch komplett ignoriert worden sei. Über ihr erstes Aufeinandertreffen mit ihrem Ex-Partner enthüllte die Influencerin: „Jimi hat mich erst ignoriert.“ Das Wiedersehen mit dem Schauspieler hatte sich die gebürtige Hannoveranerin sicherlich etwas anders vorgestellt, wobei sich der 30-Jährige nach einiger Zeit jedoch wieder gefasst haben soll.

Yeliz Koc über erstes Aufeinandertreffen nach „Kampf der Realitystars“

Die kurzzeitige Verstimmung des Prominenten könnte auch etwas mit dem Show-Flirt seiner Verlossenen mit Paco Herb (26) zu tun gehabt haben. Die Mama einer Tochter schaffte es zudem, sich im Halbfinale ein Videotelefonat mit ihren Liebsten zu erspielen, wobei sie vor dem großen Finale mit der kleinen Snow und ihrem ehemaligen Partner sprechen konnte. Der Videoanruf sei für sie genau im richtigen Moment gekommen: „Das war genau das, was ich gebraucht habe. Ich konnte meine Tochter sehen und das hat mir alles bedeutet”, freute sie sich.