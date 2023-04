Trotz Fremdgeh-Vorwürfe: Yeliz Koc und Ex geben plötzliches Liebes-Comeback bekannt

Yeliz Koc und Jannik Kontalis geben ihr Liebes-Comeback bekannt © Instagram: _yelizkoc_

Vor wenigen Tagen wetterte Yeliz Koc noch öffentlich gegen ihren Ex Jannik Kontalis - nun kuscheln die zwei wieder und geben ihr Liebes-Comeback bekannt.

Hannover – Damit hat wohl keiner gerechnet: Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis (29) geben via Instagram überraschend ihr Liebes-Comeback bekannt. Und das obwohl der 29-Jährige das TV-Sternchen gleich mehrfach betrogen haben soll. „Was sollen wir sagen, niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach“, schreiben die zwei nun unter zwei Pärchen-Fotos, auf denen Yeliz sich ganz verliebt an Jannik schmiegt, und verkünden: Wir sind wieder zusammen!

Und das nachdem die „Bachelor“-Kandidatin noch vor wenigen Tagen in einer hitzigen Schlammschlacht mit Fremdgeh-Vorwürfen um sich warf und sich von ihrer „Make Love, Fake Love“-Liebe trennte. Jannik gab daraufhin zu: „Ja, ich hatte was mit einer Person, das stimmt“. Allerdings seien die zwei zu dem Zeitpunkt bereits getrennt gewesen, behauptet der Casanova.

Anfang April das Liebes-Aus und Mitte April das Liebes-Comeback. Da wissen auch die Fans des TV-Sternchens noch nicht so ganz, was sie davon halten sollen. „Nach all dem, was du hier öffentlich gemacht hast? Nach all dem, wie du über ihn hergezogen hast? Krass!“, heißt es von einer fassungslosen Nutzerin und eine weitere Followerin findet: „Das ist doch wie im Kindergarten“.

„Wahrscheinlich haben wir das gebraucht“: Yeliz und Jannik wollen eine gemeinsame Zukunft

Yeliz und Jannik schweben aber unterdessen wieder auf Wolke 7 und glauben, die Trennung habe ihnen gezeigt, was sie aneinander haben. „Manchmal muss man eben ein paar Umwege gehen, um vollständig glücklich zu sein“, schreibt das Paar. Und weiter: „Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben und unser Leben zusammen verbringen wollen.“ Die zwei wollen ihrer TV-Liebe noch eine Chance geben, denn „wir sind eine Familie und wir wünschen uns nichts mehr als einfach glücklich zusammen zu sein“, erklären die beiden weiter in ihrem Beitrag. Yeliz hat von Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31) eine kleine Tochter.

Unter den fassungslosen Fans finden sich aber auch tatsächlich einige Befürworter, die sich für das Paar und vor allem für die einjährige Snow freuen: „Ich freue mich sehr für euch und besonders für Snow. Ich hoffe sehr, ihr beide habt was daraus gelernt“, schreibt so ein Follower unter den Beitrag.