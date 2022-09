„Glücklicher verliebt mit Jimi“: Yeliz Koc offenbart Beziehungsdetails - Seitenhieb gegen Johannes H.

Yeliz datete in der Vergangenheit erst Johannes Haller (r.) und später Jimi Blue Ochsenknecht. © Instagram/Yeliz Koc & P. Schönberger/Imago

Yeliz Koc plaudert aus dem Nähkästchen. In einer Fragerunde wollten ihre Follower wissen, in welchen Ex der Realitystar verliebter war: Jimi oder Johannes?

Hannover – Yeliz Koc (28) und Jimi Blue Ochsenknecht (30) sind Eltern der 10 Monate alten Snow, um die sich Yeliz als alleinerziehende Mutter kümmert. Denn zwischen Jimi Blue und Yeliz ist es schon seit einiger Zeit aus. Bereits vor der Geburt kam es zur unschönen Trennung der zwei werdenden Eltern. Nun verrät die junge Mutter aber, wie glücklich verliebt die einstige „Bachelor“-Kandidatin in ihren Ex war.

Und damit nicht genug – die 28-Jährige vergleicht auch noch mit Ex Johannes Haller (34) und verteilt einen mächtigen Seitenhieb. Via Instagram startet das TV-Gesicht am Wochenende eine Fragerunde mit ihren Followern und die nehmen bekanntlich kein Blatt vor den Mund. Kurzerhand wollen die treuen Anhänger des Reality-TV-Stars wissen, in wen die Schönheit verliebter war: In „Bachelor in Paradise“-Liebe Johannes Haller oder den Vater ihrer Tochter Jimi Blue Ochsenknecht.

Yeliz Koc: „Mit Johannes Haller war ich unglücklich verliebt“

Und tatsächlich gab es von der Hannoveranerin eine ehrliche Antwort. Mit beiden Ex-Partnern habe Koc schöne Zeiten gehabt, aber genauso beschissene Zeiten, verrät die 28-Jährige via Instagram. Dennoch sei Yeliz mit Jimi glücklicher verliebt gewesen. Nach diesen ehrlichen Worten kann sich die hübsche Brünette scheinbar kaum vor Nachrichten retten und richtet noch einmal zu diesem Thema das Wort an ihre Fans. Via Instagram-Story stellt sie noch einmal klar, dass die „Bachelor“-Kandidatin auch in Johannes Haller verliebt gewesen sei. Die Schönheit habe Jimi aber mehr vertraut und sei daher glücklicher verliebt gewesen. Ein klarer Seitenhieb in Richtung Johannes Haller, der mittlerweile mit Jessica Haller glücklich verheiratet und stolzer Papa ist.

Bei Johannes sei Yeliz unglücklich verliebt gewesen, denn sie habe ständig Angst gehabt. Wovor? Da möchte die 28-Jährige nicht weiter ins Detail gehen: „Vielleicht könnt ihr euch schon denken, was ich meine“. Johannes Haller und Yeliz Koc gingen – wie auch Yeliz und Jimi – nicht im Guten auseinander. Die hübsche Brünette behauptete nach der Trennung, dass Johannes sie betrogen habe.