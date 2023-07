Yoga, Karate oder Sekte? Noch ist unklar, wen Meghan und Harry in St. Barbara besuchten

Von: Annemarie Göbbel

Es tut sich was bei Meghan Markle und Prinz Harry. Leider weiß derzeit niemand genau, was. Doch nach einem Besuch in St. Barbara sieht es so aus, als wären die Sussexes dabei, neue Verhandlungen aufzunehmen.

St. Barbara – Von den schlechten Nachrichten über das Scheitern des Spotify-Vertrags, die Meghan Markle (41) und Prinz Harry (38) gerade verkraften mussten, scheint sich das Herzogspaar von Sussex einigermaßen erholt zu haben. Oder sie wollten sich einfach nichts anmerken lassen. Jedenfalls wurden sie Händchen haltend, lachend und scherzend gemeinsam in Santa Barbara gesichtet.

Besuchen die Sussexes eine Lebensgemeinschaft zur Selbsterforschung?

Wie Reporter der Dailymail berichten, verließ das Herzogspaar von Sussex vor dem Wochenende einen Gebäudekomplex, in dem diverse Geschäfte untergebracht sind – darunter ein Karatestudio, ein Friseursalon, ein Pilates-Studio und das Unternehmen „Hansavedas – Self Enquiry Life Fellowship“ (dt.: Hansavedas – Lebensgemeinschaft zur Selbsterforschung), die unter der Leitung des laut ihrer Webseite spirituellen Führers, His Holiness Swami Vidyadhishananda, höheres Yoga und Meditation aus dem Himalaya lehrt. Seine Heiligkeit ist ein „hochordinierter vedischer Mönch, der uns eine Himalaya-Tradition der vedischen Weisheit offenbart, die auf seinem Sanskrit-Erbe beruht“, heißt es auf der Webseite.

Kann auch gut sein, dass Meghan und Harry ihren Sohn Archie (4) zum Karate angemeldet haben, nach einem Friseurbesuch sahen beide aber nicht aus. Meghan war mit einem Hut von Janessa Leone unterwegs, während Harry unter einem Cap der Marke KBETHOS Zuflucht vor der kalifornischen Sonne genommen hatte. Nach schweißtreibendem Sport sahen die Eheleute ebenfalls nicht aus. Im Gegenteil: Meghan war im blütenweißen Hemd von Anine Bing, braunen Leinenshorts (Marke: Reformation), Ralph-Lauren-Gürtel, Hermes-Sandalen und Valentino-Sonnenbrille unterwegs.

Kein Standbein mehr in Großbritannien König Charles III. (74) hat die Schlüssel für die Leihgabe seiner Mutter und Prinz Harrys und Meghan Markles Haus zu ihrer Londoner Zeit zurückgefordert. Das Frogmore Cottage, das von dem Paar renoviert wurde und sich im Besitz der Krone befindet, war ihr letzter verbliebener Stützpunkt im Vereinigten Königreich. Jobs im Königreich könnte Prinz Harry trotzdem annehmen und müsste nicht im Hotel oder bei Freunden übernachten. Der Monarch hat immer signalisiert, ihn unterbringen zu wollen.

Folgen Meghan und Harry einem spirituellen Führer oder arbeiten sie an lukrativen Projekten?

Bester Laune wurden Meghan Markle und Prinz Harry in Santa Barbara gesichtet. Haben sie ein neues Projekt in Planung? © ANP/Imago

Selbst beim Yoga würde man hochwertigen Schmuck (Prinzessin Dianas Tank Watch und jede Menge Armreifen) eher daheim lassen. Hochkaräter und Designer am Leib trägt Meghan bevorzugt zu einem Geschäftstermin oder zu offiziellen Anlässen. Ein laut Dailymail „nicht identifizierter“ Mann begleitete das Herzogspaar. Vermutlich Sicherheitspersonal, doch es könnte genauso gut ein Geschäftsmann sein, der bei Prinz Harrys Coaching-Plattform BetterUp, für die der Prinz als Chief Impact Officer tätig ist, einsteigen will.

Offenbar haben Meghan und/oder Harry die Fühler ausgestreckt, um den Markt zu sondieren und um finanziellen Ausgleich für ihren nun nicht mehr lukrativen Spotify-Deal zu schaffen. Vielleicht wollten sie checken, wie es um den Hunger nach Neuigkeiten aus dem Hause Sussex bestellt ist. Zumindest bei Meghan sieht die Prognose rosig aus. Sie könnte mit der Wiederbelebung des Lifestyle-Blogs „The Tig“, den sie vor der royalen Hochzeit mit Prinz Harry stilllegen musste, für den Lebensunterhalt der Familie Sussex sorgen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk