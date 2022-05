Nach Bibis Kussbild: Julian Claßen mit unbekannter Frau im Club gesichtet

Von: Julia Hanigk

Ein Fan veröffentlichte auf TikTok ein Video, auf dem sich angeblich nun auch Julian Claßen schon umsieht. © Screenshots TikTok/ibosbr und Screenshot Instagram/julienco_

Gerade erst wurde die Trennung von BibisBeautyPalace und Julienco bekannt. Kurz darauf tauchten Fotos von Bibi auf, die sie scheinbar beim Küssen mit einem unbekannten Mann zeigen. Nun gibt es wohl auch Material von Julian mit einer anderen Frau.

Köln - Es war eine absolute Schocknachricht für Fans: BibisBeautyPalace, alias Bianca Claßen, und ihr Mann Julienco, alias Julian Claßen, haben sich getrennt. Die beiden sind seit 2018 verheiratet, haben zwei Kinder und zählten bis dato als Traumpaar, das ihre Liebe auch immer wieder offen in den sozialen Netzwerken präsentierte. Nach einem Foto, das Bianca zeigen soll, wie sie einen anderen Mann küsst, ist nun auch ein Fanvideo aufgetaucht, das angeblich Julian mit anderer Frau zeigt.

BibisBeautyPalace und Julienco geben ihre Trennung bekannt

Erst gestern machte Julian Claßen den Spekulationen ein Ende und verkündete das Beziehungsaus der beiden Influencer. Bibi soll sich von ihm getrennt haben, mehr wolle er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Die Kinder stünden an erster Stelle, hieß es.

Julian Claßen mit unbekannter Dame an einer Club-Garderobe. © Screenshot TikTok/ibosbr

In der Zwischenzeit machten im Netz Bilder und Videos die Runde, die Bibi zeigen sollen, wie sie am Bahnhof einen anderen Mann küsst. Ein Fan will Bibi mit unbekanntem Mann auch bei einem gemeinsamen Londonurlaub gesehen haben, fotografischer Beweis inklusive. Sie selbst hat sich dazu nicht geäußert bisher.

Flirtet Julienco in diesem TikTok-Video schon mit einer anderen?

Jetzt tauchte noch ein weiteres Video auf TikTok auf, das wiederum Julian Claßen zeigen soll, wie er sich in einem Club innig über eine andere Frau beugt und später seine Hand auf ihren Po legt. Das Material ist verschwommen, der Fan mit dem Namen „ibosbr“ hatte auf TikTok nur dieses eine Video hochgeladen, das inzwischen nicht mehr aufrufbar ist. Julienco antwortete auf eine Instagram-Fanfrage, ob es sich um Bilder von vor oder nach der Trennung handle: „Natürlich danach! Jeder geht anders mit bestimmten Situationen um.“ - Damit bestätigte er auch indirekt, dass es sich hierbei wirklich um ihn handelt.

Nach Bekanntgabe der Bibi-Julian-Trennung äußerte sich auch Oliver Pocher via Instagram. Pocher machte sich mit den Worten „Da ist die Kacke am Dampfen“ lustig. Verwendete Quellen: TikTok/ibosbr; instagram.com/julienco_