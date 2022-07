Tanja Makarić teilt erstmals Bilder mit Julian Claßen auf Instagram

Von: Julia Hanigk

Tanja Makaric und Julian Claßen teilen Bilder miteinander. © Screenshots Instagram/julienco_ und tanjamakaric_

Nach der Trennung von BibisBeautyPalace und Julienco haben beide wieder neue Partner. Julian Claßen zeigte sich jetzt erstmals mit Tanja Makarić. Bibi hält sich weiterhin bedeckt.

Köln - Julian Claßen (29) und Bianca (29) gaben vor Kurzem ihre Trennung bekannt. Inzwischen sind beide YouTuber schon wieder neu vergeben, wie einige Fotos beweisen, auch wenn sich keiner des Noch-Ehepaars bisher öffentlich dazu äußerte. Julienco und Influencerin Tanja Makarić veröffentlichten nun beide Fotos von sich in ihren Instagram-Storys.

Julian Claßen nach Bibi-Trennung aktiv auf Instagram

Nach der Trennung der millionenschweren YouTuber und zweifachen Eltern, kamen zuerst Bilder von BibisBeautyPalace in Umlauf, die sie knutschend, händchenhaltend und im Urlaub mit einem Mitglied ihres Managements zeigten. Weder zu einem neuen Partner noch zur Trennung äußerte sich Bibi weiter. Julian gibt dagegen immer wieder Details via Instagram preis, wie etwa, dass er jetzt in dem früher gemeinsamen Haus wohnen bleibt.

Tanja kommentierte Julians Foto mit einem Herz. © Screenshot Instagram/julienco_

Nur kurz nach Bibi tauchten auch Bilder von Julienco mit einer brünetten Schönheit auf, mit der er händchenhaltend durch Wuppertal spazierte und später auch im Urlaub auf Ibiza fotografiert wurde. Sie wurde als Influencerin und ehemalige Schwimmerin Tanja Makarić erkannt – jetzt scheinen die beiden das Versteckspiel leid zu sein.

Tanja Makarić teilt erstmals Bilder mit Julian Claßen auf Instagram

Auf Instagram teilte Tanja ein Bild mit Julian, auf dem beide am Pool liegen, Namens-Tag inklusive. Julian markiert seine Flamme zwar noch nicht direkt, zeigte aber gleich mehrere Bilder, auf denen Tanja indirekt zu sehen ist. So sah man ihre Hand mit am Tisch beim Abendessen oder beim gemeinsamen Cocktailschlürfen im Pool. Im neuesten Post sieht man die Auserwählte in der Spiegelung eines Schrankes und sie kommentierte Julians Pool-Fotos mit einem weißen Herzen. Ob es bald ein öffentliches Statement gibt?

Die Fans zeigen sich durchaus positiv, was Julian Claßens neue Freundin angeht. Auf Instagram schreiben sie unter anderem, er habe „Samsunfg gegen iPhone getauscht“. Verwendete Quellen: instagram.com/julienco_; instagram.com/tanjamakaric_