Süßes Liebesgeheimnis: Yvonne Catterfeld hat einen neuen Freund

Berlin – Yvonne Catterfeld (43) ist wieder in festen Händen. Nach der überraschenden Trennung von ihrem Langzeitpartner und Vater ihres Sohnes Oliver Wnuk (47) vor knapp zwei Jahren gibt es einen neuen Mann an der Seite der schönen Schauspielerin. Dies verriet die 43-Jährige der Bild am Sonntag bei der Berlinale. Und das süße Liebesgeheimnis trägt die Sängerin nicht erst seit gestern mit sich herum, denn sie schwebt schon „seit längerer Zeit“ auf Wolke 7, berichtet Catterfeld.

Was nach einer heimlichen Liebelei klingt, sollte aber gar kein Geheimnis sein. Die Brünette habe mit ihrer neuen Liebe lediglich so lange hinterm Zaun gehalten, weil sie schlichtweg zuvor niemand danach gefragt habe. Während die 43-Jährige aus ihrem Beziehungsstatus gar kein Geheimnis machen wollte, verhält es sich anders mit der Identität ihres Liebsten - die behält die „The Voice of Germany“-Jurorin nämlich weiterhin für sich. Denn, anders als ihr Ex-Partner, stehe ihr neuer Partner nicht in der Öffentlichkeit, erklärt Catterfeld weiter im Gespräch mit Bild am Sonntag.

Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk waren 14 Jahre ein Paar

14 Jahre gingen Yvonne Catterfeld und der „Stromberg“-Darsteller Oliver Wnuk Seite an Seite durchs Leben – 2021 dann das überraschende Liebes-Aus. Obwohl sich das Paar bereits im Frühjahr 2021 trennte, gaben die beiden Schauspieler das Beziehungs-Aus erst an Weihnachten bekannt. Unter einen gemeinsamen festlichen Schnappschuss ließ das Ex-Paar via Instagram verlauten: „Wir verbringen gemeinsam Weihnachten – sind aber seit diesem Frühjahr kein Liebespaar mehr“.

Böses Blut scheint zwischen den zweien nach der Trennung nicht zu fließen – stattdessen wollen sich auch nach dem Liebes-Aus beide um den gemeinsamen Sohn Charlie (8) kümmern und sich an eine „wunderschöne, gemeinsame Zeit“ erinnern. Der Sprössling wird Yvonne und Oliver für immer verbinden und das spendete den beiden nach der Trennung Trost. „Das Wissen, dass sich – allein durch unseren Sohn – unsere Wege ein Leben lang kreuzen werden, gibt uns ein gutes Gefühl“, hieß es weiter unter dem Beitrag.