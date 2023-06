Yvonne Catterfeld platzt vor Stolz: 8-jähriger Sohn spielt erstes Klavierkonzert

Für Yvonne Catterfeld war es ein ebenso aufregender Tag wie für ihren 8-jährigen Sohn. Für den Kleinen stand nämlich das erste Musikvorspiel an.

Viele Promi-Eltern teilen mittlerweile nur noch sparsam Fotos von ihrem Nachwuchs in den sozialen Netzwerken. So auch Yvonne Catterfeld (43), deren Instagram-Account eher Einblicke in ihr Berufs- als in ihr Privatleben gibt. Doch nun hat sie eine seltene Ausnahme gemacht.

Weil für ihren 8-jährigen Sohn Charlie ein ganz besonderes Ereignis ins Haus stand, teilte die Sängerin ein Schwarz-Weiß-Foto, das sie mit ihrem Sohn auf dem Schoß zeigt Dazu schreibt die einstige GZSZ-Darstellerin: „Nicht nur er hatte heute Lampenfieber vor seinem 1. Klaviervorspiel … so proud!“

Lampenfieber gehört dazu

Doch nicht nur sie sei unfassbar stolz gewesen, erklärt Yvonne Catterfeld weiter und schreibt: „Und überhaupt waren alle stolz, vor allem er selbst.“ Ihr Ex-Partner und Charlies Vater, der Schauspieler Oliver Wnuk (47) konnte nur zustimmen. „Ich auch!“, bekräftigte er in seinem Kommentar zu dem Bild.

Auch die Fans können die Aufregung gut nachvollziehen. Viele haben selbst oder mit ihren Kinder Ähnliches erlebt. „Da kann er wirklich stolz auf sich sei. Ich spiele seit 7 Jahren Gitarre und bin immer noch nervös, wenn ich irgendwo vorspiele. Das gehört dazu“. Oder: „Meine Tochter hatte gestern auch Klavierkonzert und war soooo aufgeregt davor, aber dann umso stolzer danach“, schreibt eine Userin. „Die ersten Erfolgserlebnisse sind prägend“, kann Yvonne Catterfeld, die selbst Klavier spielt, da nur bekräftigend hinzufügen.