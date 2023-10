Acht Monate nach Affären-Drama: So denkt Iris Klein heute über Yvonne Woelke

Von: Diane Kofer

Iris Klein wirft ihrem Noch-Ehemann Peter Klein vor, sie mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Mittlerweile sind einige Monate vergangen. Wie steht Iris heute zu Yvonne?

Mallorca – Während der Dschungelcamp-Ausstrahlung Anfang 2023 nahm das Drama um Iris (56) und Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41) seinen Lauf. Als Begleiter der Camp-Insassen verbrachten Peter und Yvonne extrem viel Zeit miteinander und sorgten in Australien für wilde Spekulationen. Aufgrund der Affären-Vorwürfe trennte sich Iris schließlich von ihrem Partner – und streitet seitdem dauerhaft mit Yvonne. Ist die Situation auch Monate später noch so angespannt?

Acht Monate nach Affären-Drama: Sind Iris Klein und Yvonne Woelke noch immer auf Kriegsfuß?

In den vergangenen Monaten schien es nicht, als sei Gras über die Sache gewachsen. Iris Klein und Yvonne Woelke holten immer wieder zum gegenseitigen Schlagabtausch aus. Erst vor wenigen Tagen lästerte Yvonne über Iris‘ Playboy-Ambitionen. Aber wie sieht es bei der Mallorca-Auswanderin aus: Denkt sie noch viel über ihre einstige Nebenbuhlerin nach?

Auf Instagram wollen Fans von Daniela Katzenbergers (37) Mutter wissen, warum Yvonne sich so sehr an Iris „festgebissen“ habe. Offenbar sind die Follower verwundert, dass der Streit zwischen den beiden Frauen noch nicht der Vergangenheit angehört „Manche Menschen haben halt ein langweiliges Leben und bekommen nur noch Aufmerksamkeit geschenkt, wenn sie über mich herziehen“, schießt Iris in Yvonnes Richtung. Das Kriegsbeil hat demnach auch die 56-Jährige längst nicht begraben.

Haben Iris Klein und Yvonne Woelke noch Kontakt?

Die meisten Streitigkeiten haben die Damen bisher online ausgetragen. Laut Iris bekommt sie von Peter Kleins Vertrauter aber nicht mehr besonders viel mit. „Habe alle blockiert und vergessen“, schreibt sie und stellt damit klar: Zwischen den beiden herrscht absolute Funkstille. „Jeder soll machen, was immer er möchte“, findet die „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit. Sie habe im Vergleich zu Yvonne ihr eigenes Leben und sei „glücklich und zufrieden“.

Iris Klein und Yvonne Woelke sind seit dem Affären-Drama um Peter Klein Feindinnen. Auch Monate später hat sich ihr Verhältnis nicht verbessert. © Instagram/ iris_klein_mama_; picture alliance / Daniel Bockwoldt/dpa (Fotomontage)

Tatsächlich schwebt Iris aktuell auf Wolke Sieben – mit ihrem neuen Freund, den sie öffentlich nur Mr. T nennt. Die beiden reisten schon gemeinsam nach Amerika und besuchten das Münchner Oktoberfest. Auf der Wiesn erlitt Iris Klein aber eine Panikattacke. Verwendete Quellen: Instagram/ iris_klein_mama_